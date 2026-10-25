Vận động viên Lê Minh Thuận (đội tuyển Karate Việt Nam) thực hiện nghi thực thắp đuốc truyền thống tại Lễ khai mạc. Ảnh: Đ.Hoàng

Trước Lễ khai mạc, 10 vận động viên của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao TP. Huế đã thực hiện nghi thức rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về Nhà thi đấu Quảng trường Văn hóa – Thể thao.

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao TP. Huế lần thứ X năm 2026 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân về vai trò, lợi ích của việc rèn luyện thể dục thể thao; góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần và phát triển con người toàn diện.

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao TP. Huế lần thứ X. Ảnh: S.Thùy

Đại hội cũng là dịp biểu dương phong trào thể dục thể thao quần chúng, thúc đẩy cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đời sống văn hóa.

Đồng thời tuyển chọn, bổ sung vận động viên năng khiếu, thể thao thành tích cao tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026 diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 11 tới và các giải đấu cấp quốc gia, quốc tế.

Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh trao cờ lưu niệm và tặng hoa các đoàn tham dự đại hội. Ảnh: Đ.Hoàng

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế nhấn mạnh: Thể dục thể thao không chỉ là động lực quan trọng nâng cao sức khỏe, thể lực, bồi đắp tầm vóc và đời sống tinh thần cho Nhân dân, mà còn là nguồn lực văn hóa - kinh tế thiết thực, gắn kết chặt chẽ với phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế thể thao của địa phương.

Thể thao TP. Huế đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, chung sức hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và cấp trên đã đề ra.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao TP. Huế lần thứ X - năm 2026. Ảnh: S.Thùy

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ngày càng lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân. Thể thao quần chúng phát triển sôi nổi, rộng khắp từ cơ sở, trường học đến các cơ quan, đơn vị; thể thao thành tích cao liên tục ghi dấu ấn với nhiều thành tích xuất sắc tại các giải đấu cấp quốc gia.

Màn trình diễn võ thuật Karate. Ảnh: S.Thùy

Đặc biệt, nhiều vận động viên ưu tú của xứ Huế đã kiên cường tỏa sáng, mang vinh quang về cho quê hương và đóng góp xứng đáng vào bảng vàng thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam tại các đấu trường khu vực và quốc tế như SEA Games, ASIAD.

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao TP. Huế lần thứ X quy tụ gần 5.000 người đến từ 40 xã, phường, các đơn vị lực lượng vũ trang, Đại học Huế, đoàn vận động viên thành tích cao…

Các đại biểu và gần 5.000 người dự khai mạc. Ảnh: Đ.Hoàng

Với chủ đề “Khát vọng Huế - Vươn tầm thể thao”, gần 2.000 vận động viên và diễn viên, học sinh sinh viên đã mang đến cho công chúng những tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang đậm văn hóa xứ Huế, các màn trình diễn võ thuật, những tiết mục đồng diễn…

Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao TP. Huế lần thứ X. Ảnh: S.Thùy

Đại hội Thể dục thể thao TP. Huế lần thứ X – năm 2026 tổ chức thi đấu 18 môn, gồm: bóng đá, cờ vua, Karate, Taekwondo, Vovinam, bơi lội, điền kinh, việt dã, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, vật, bắn nỏ, cờ tướng, đá cầu, đua ghe, bida, bi sắt.