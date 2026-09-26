Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ I

Toàn cảnh Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, năm 2026.

Mở đầu chương trình Đại hội TDTT tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, năm 2026 là Lễ diễu hành biểu dương lực lượng của 29 khối với hơn 2.119 cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang; Hội Cựu chiến binh, công chức, viên chức, công nhân lao động, nông dân, đoàn thanh niên, phụ nữ, người cao tuổi; học sinh, sinh viên, trọng tài và các vận động viên tham dự Đại hội.

Nghi thức rước chân dung Bác Hồ tại Đại hội.

Sau các nghi thức truyền thống, ngọn lửa thiêng được các VĐV tiêu biểu rước từ Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Minh Xuân) đã được thắp lên đài lửa truyền thống. Ngọn lửa là hồn thiêng sông núi, khí phách hào hùng của dân tộc sẽ nhân lên niềm tin, sự tự hào của mỗi VĐV về dự Đại hội.​

Các đại biểu dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Đỗ Hùng Đức, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Đại hội nhấn mạnh: Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, năm 2026 là sự kiện thể thao có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu một chặng đường phát triển mới của phong trào thể dục, thể thao tỉnh nhà.

Các vận động viên thể thao xuất sắc của tỉnh thực hiện nghi thức chạy rước đuốc, mở đầu cho Đại hội thể dục, thể thao tỉnh lần thứ nhất.

Đại hội không chỉ là ngày hội biểu dương sức mạnh, tinh thần đoàn kết và phong trào rèn luyện thân thể của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, mà còn là dịp đánh giá kết quả phát triển thể dục, thể thao từ cơ sở; tiếp tục bảo tồn, phát huy các môn thể thao dân tộc, thể thao truyền thống; đồng thời phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc để đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Đồng chí Đỗ Hùng Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nghi thức thắp đuốc truyền lửa Đại hội.

Các em học sinh nghiêm chỉnh thực hiện nghi lễ chào cờ tại lễ khai mạc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, từ Đại hội lần thứ I, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, để việc luyện tập thể dục, thể thao thực sự trở thành nhu cầu thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân. Các cấp, các ngành, địa phương cần tiếp tục quan tâm phát triển thể dục, thể thao quần chúng gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; chú trọng bảo tồn, phát huy các môn thể thao dân tộc, truyền thống; quan tâm phát hiện, đào tạo tài năng; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho thể thao thành tích cao, từng bước nâng cao vị thế của thể thao Tuyên Quang.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham dự Đại hội.

Trong lễ khai mạc, diễn ra các màn đồng diễn nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Tuyên Quang hướng tới tương lai. Chương trình được dàn dựng công phu với sự đầu tư, tập luyện kỹ lưỡng, các tiết mục hát, múa: “Dòng máu lạc hồng”, “Tuyên Quang rạng ngời”, “Những trái tim Việt Nam”, “Tuyên Quang niềm tin tương lai”… đã để lại ấn tượng tốt đẹp với các đại biểu và đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Khối diễu hành của lực lượng vũ trang tỉnh.

Khối Đoàn Thanh niên diễu hành.

Các đoàn vận động viên diễu hành tại lễ khai mạc.

Tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc.

Chương trình văn nghệ đặc sắc tại lễ khai mạc.

Đông đảo bà con nhân dân đến theo dõi lễ khai mạc Đại hội.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2026 có sự tham gia của hơn 1.344 VĐV đến từ các xã, phường, lực lượng vũ trang, tranh tài ở 7 môn thi đấu gồm: Điền kinh, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, tung còn, cà kheo, cờ vua. Đại hội diễn ra từ ngày 26-9 đến ngày 29-9 tại Sân vận động tỉnh, phường Hà Giang 1.