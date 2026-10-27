Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Sơn La lần thứ X, năm 2026.

Dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Trọng Hổ, Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh Điện Biên; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội, các vận động viên và đông đảo nhân dân.

Các đại biểu dự khai mạc.

Các đại biểu dự khai mạc.

Chương trình Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Sơn La lần thứ X năm 2026 được truyền hình trực tiếp trên kênh Snews và các nền tảng số của Báo và PTTH Sơn La.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Lễ khai mạc bắt đầu với màn diễu hành, biểu dương lực lượng; mở đầu là nghi lễ rước cờ Tổ quốc, rước kiệu ảnh Bác Hồ, biểu tượng Đại hội và đoàn hồng kỳ; cùng với màn diễu hành của 39 đoàn vận động viên và trọng tài; nghi thức đốt đuốc truyền thống khai mạc đại hội; tuyên thệ của vận động viên, trọng tài.

Diễu hành biểu dương lực lượng.

Diễu hành khối cờ Tổ quốc.

Kiệu ảnh Bác Hồ.

Diễu hành biểu tượng đại hội.

Đại hội TDTT tỉnh Sơn La lần thứ X, năm 2026, có sự tham gia của hơn 3000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên; các đội tranh tài ở 12 môn thi đấu, gồm: Kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn, pickleball, bóng bàn, cầu lông, bóng đá, đá cầu, Taekwondo, bóng chuyền và điền kinh. Trong đó, có 8 môn thi đấu đã hoàn thành trước khai mạc đại hội. 4 môn thi đấu còn lại gồm điền kinh, đá cầu, bóng chuyền và Taekwondo sẽ thi đấu sau lễ khai mạc.

Khối hồng kỳ.

Các VĐV tiêu biểu rước đuốc truyền thống

Đại hội TDTT các cấp là ngày hội văn hóa - thể thao lớn của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng phát triển sâu rộng, bền vững. Đại hội cũng là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi, đoàn kết, thi đua tranh tài, phát huy tinh thần thể thao “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”; qua đó tuyển chọn những vận động viên xuất sắc, bổ sung lực lượng cho thể thao thành tích cao của tỉnh, hướng tới tham gia các giải thể thao quốc gia và quốc tế.

Đồng chí Hà Trung Chiến phát biểu khai mạc đại hội thể thao.

Trọng tài và vận động viên tuyên thệ.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn quan tâm đến việc rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe nhân dân. Người căn dặn: “Dân cường thì quốc thịnh”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua, tỉnh Sơn La luôn quan tâm phát triển sự nghiệp thể dục thể thao, từng bước nâng cao sức khỏe, thể lực và đời sống tinh thần của nhân dân. Phong trào thể dục thể thao quần chúng ngày càng lan tỏa sâu rộng, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhận đuốc truyền thống từ đoàn rước đuốc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ lưu niệm cho đoàn vận động viên.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV.

Các đoàn VĐV nhận cờ lưu niệm.

Các đoàn VĐV nhận cờ lưu niệm

Đại hội không chỉ là ngày hội biểu dương sức mạnh, ý chí và tinh thần đoàn kết của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, mà còn là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi, khẳng định tài năng, bản lĩnh; qua đó phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố triển vọng cho thể thao thành tích cao của tỉnh. Với tinh thần “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội sẽ tiếp tục lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao, khơi dậy khát vọng vươn lên, góp phần xây dựng con người Sơn La khỏe mạnh, năng động, phát triển toàn diện, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.

Các đoàn vận động viên dự đại hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Ban tổ chức điều hành Đại hội chặt chẽ, khoa học; các trọng tài thực hiện nhiệm vụ công tâm, khách quan, đúng luật; các vận động viên phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, thi đấu hết mình, đạt thành tích tốt nhất. Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, y tế và an toàn trong suốt thời gian diễn ra Đại hội. Trong khuôn khổ lễ khai mạc, gần 200 võ sinh thuộc Câu lạc bộ Tiger Sơn La và các câu lạc bộ địa phương đã mang đến cho khán giả màn biểu diễn võ thuật mãn nhãn, tạo không khí sôi nổi, hào hứng, cổ vũ, động viên tinh thần các đoàn vận động viên nỗ lực thi đấu đạt thành tích cao trong những ngày tới.

Đoàn VĐV xã Quỳnh Nhai.

Đoàn VĐV Bắc Yên.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận thi đấu bóng đá giao hữu giữa Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, hai đội bóng đã mang đến cho khán giả một trận đấu kịch tính, hấp dẫn, mở đầu cho chuỗi các màn tranh tài hấp dẫn của đại hội thể thao. Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Sơn La lần thứ X, năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 30/10/2026 với 4 môn thi sau lễ khai mạc, gồm: Điền kinh, đá cầu, bóng chuyền và Taekwondo.

Một số hình ảnh đẹp tại lễ khai mạc:

Sân vận động tỉnh.

Các khối diễu hành.

Đoàn VĐV phường Thảo Nguyên

Biểu diễn võ thuật tại chương trình khai mạc.

Các võ sinh biểu diễn võ thuật.

Biểu diễn võ thuật.

Trận thi đấu bóng đá mở màn đại hội thể thao.

Khán giả theo dõi chương trình.