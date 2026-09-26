Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ lần thứ I - năm 2026

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các đại biểu dự Lễ khai mạc Đại hội.

Dự Lễ khai mạc có đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Dương Hoàng Hương - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội; đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang; đại diện Cục TDTT; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang; các xã, phường của tỉnh cùng đông đảo vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và các tầng lớp Nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các đại biểu trao cờ lưu niệm và tặng hoa động viên các lực lượng tham dự Đại hội.

Mở đầu Lễ khai mạc là chương trình diễu hành, biểu dương lực lượng với sự tham gia của các khối cờ Tổ quốc, cờ Đại hội, kiệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, khối hồng kỳ, cờ thể thao, lực lượng vũ trang, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng 18 đoàn vận động viên thuộc cụm các xã, phường và tổ trọng tài.

Tiếp đó, ngọn lửa truyền thống được thắp lên đài lửa Đại hội. Ngọn lửa là biểu trưng cho ý chí, nghị lực và tinh thần thể thao; đồng thời gợi nhắc truyền thống lịch sử, văn hóa, văn hiến và cách mạng của quê hương Đất Tổ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thắp sáng đài lửa của Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Dương Hoàng Hương khẳng định, Đại hội là sự kiện thể thao có ý nghĩa quan trọng, ngày hội lớn của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Đồng thời, là dịp phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí, khát vọng vươn lên, khẳng định vai trò của TDTT trong nâng cao sức khỏe, xây dựng con người, phát triển đời sống văn hóa và tăng cường khối đoàn kết toàn dân.

Nghi lễ chào cờ tại Lễ khai mạc Đại hội.

Đại hội TDTT năm nay thu hút sự tham gia của 3.411 vận động viên đến từ 151 đơn vị, tranh tài ở 16 môn thể thao. Đây là dịp để các vận động viên giao lưu, thi đấu; đồng thời phát hiện, tuyển chọn những nhân tố có năng khiếu, tạo nguồn cho thể thao thành tích cao của tỉnh.

Đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Những năm qua, phong trào TDTT của tỉnh tiếp tục có bước phát triển; thể thao quần chúng ngày càng được mở rộng, hoạt động TDTT trong trường học, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và cộng đồng ngày càng phong phú.

Thể thao thành tích cao từng bước được quan tâm, đào tạo, phát triển; nhiều vận động viên nỗ lực thi đấu, đạt thành tích tại các giải đấu trong nước và quốc tế.

Thông qua kỳ Đại hội lần này nhằm tạo thêm động lực để phong trào rèn luyện TDTT trong Nhân dân phát triển, đưa việc rèn luyện thân thể trở thành nhu cầu thường xuyên, tự giác của mỗi người; qua đó góp phần xây dựng con người Phú Thọ mới khỏe mạnh, năng động, đoàn kết, có ý chí và khát vọng vươn lên.

Thời gian tới, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục tham mưu, phối hợp triển khai các giải pháp phát triển TDTT quần chúng và thể thao thành tích cao; chú trọng thể thao học đường, đào tạo vận động viên trẻ, nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế thể thao và huy động các nguồn lực hợp pháp cho phát triển TDTT.

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, đồng chí đề nghị: Các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng.

Đội ngũ trọng tài, huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn và các lực lượng phục vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, thực hiện đúng quy định, góp phần bảo đảm Đại hội an toàn, công bằng, đoàn kết và thành công.

Các cổ động viên và Nhân dân cổ vũ nhiệt tình, văn minh, góp phần tạo nên không khí Đại hội sôi nổi, đoàn kết, thân thiện và giàu bản sắc.

Chương trình đồng diễn nghệ thuật tại Lễ khai mạc.

Sau phần lễ là chương trình đồng diễn nghệ thuật chào mừng Đại hội với chủ đề “Thể thao Phú Thọ - Sức mạnh Cội nguồn, Khát vọng vươn xa”, với sự tham gia của hơn 700 nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên, học sinh và sinh viên.

Chương trình gồm 3 chương: Chương I - “Phú Thọ - Linh thiêng nguồn cội, hội tụ bản sắc”, tái hiện không gian sơn thủy hữu tình, những nét văn hóa đặc sắc của vùng Đất Tổ như Hát Xoan, Trống quân và các di chỉ văn hóa tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ.

Chương II - “Thể thao Phú Thọ - Sức mạnh cộng đồng, khát vọng vinh quang”, thể hiện sự giao thoa giữa thể thao dân tộc và thể thao hiện đại, đồng thời giới thiệu, vinh danh những gương mặt vận động viên tiêu biểu.

Chương III - “Phú Thọ vững bước hội nhập, phát triển trong kỷ nguyên mới”, khắc họa những thành tựu và khát vọng phát triển của tỉnh Phú Thọ sau khi mở rộng không gian phát triển, qua đó truyền tải tinh thần hội nhập, đổi mới và vươn lên của vùng Đất Tổ

Chương trình đồng diễn nghệ thuật tại Lễ khai mạc.

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa các giá trị lịch sử, văn hóa với hơi thở đương đại và tinh thần thể thao, cùng việc ứng dụng công nghệ hiện đại như ArtTech, VR, AR, 3D mapping, hiệu ứng Laser và màn hình LED lớn. Qua đó, góp phần tạo dấu ấn cho Lễ khai mạc Đại hội, lan tỏa tinh thần thể thao và khơi dậy niềm tự hào trên quê hương Đất Tổ cội nguồn.

Các lực lượng tham gia diễu hành, biểu dương lực lượng.