Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu dự Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ X năm 2026. Ảnh: Phạm Bằng

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam; Đại tá Nguyễn Thao Trường - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và đại biểu các tỉnh: Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Thành phố Huế.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Dương Đình Chỉnh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Trọng Hoàng - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thiếu tướng Vũ Văn Tùng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; cùng đồng chí Thái Văn Thành - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu dự Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ X năm 2026. Ảnh: Phạm Bằng

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ X năm 2026 không chỉ là ngày hội lớn của những người yêu thể thao, mà còn là dịp đánh giá những bước phát triển của phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Lực lượng vũ trang tham gia Lễ diễu hành. Ảnh: Phạm Bằng

Lễ diễu hành biểu dương lực lượng của 38 khối. Ảnh: Phạm Bằng

Thông qua đại hội, phong trào tập luyện thể dục thể thao trong nhân dân tiếp tục được mở rộng cả về quy mô lẫn chất lượng. Đây cũng là cơ hội để các môn thể thao dân tộc, thể thao truyền thống của địa phương được khôi phục, gìn giữ và phát huy.

Từ sân chơi này, những vận động viên xuất sắc sẽ được tuyển chọn, bổ sung vào lực lượng của tỉnh tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Đại hội có sự tham dự của 130 xã, phường và các cơ quan ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Mở màn lễ khai mạc là màn diễu hành biểu dương lực lượng đầy khí thế, với sự tham gia của 38 khối, đại diện cho 130 xã, phường cùng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Trong sắc màu rực rỡ của cờ hoa, trang phục và những bước chân đồng đều, các khối diễu hành đã tạo nên bầu không khí sôi động, náo nức, mang theo niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và sức sống của phong trào thể thao từ cơ sở, cùng hội tụ tại ngày hội lớn của thể thao Nghệ An.

Ngọn đuốc truyền thống của đại hội đang được vận động viên Nguyễn Trọng Dũng cùng 20 VĐV xuất sắc của tỉnh nhà trang trọng rước vào lễ đài. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thực hiện nghi thức thắp đài lửa Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ X năm 2026. Ảnh: Phạm Bằng

Khoảnh khắc được chờ đợi là khi ngọn đuốc truyền thống của đại hội được vận động viên Nguyễn Trọng Dũng cùng 20 vận động viên xuất sắc của tỉnh trang trọng rước vào lễ đài. Trong không khí thiêng liêng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận thực hiện nghi thức thắp đài lửa Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ X năm 2026.

Ngọn lửa bừng sáng không chỉ đánh dấu thời khắc chính thức khai hội, mà còn tượng trưng cho truyền thống lịch sử, tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên của thể thao xứ Nghệ. Tất cả cùng hướng tới một kỳ Đại hội với tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”.

Đồng chí Thái Văn Thành - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Đại hội phát biểu khai mạc. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của các địa phương, cơ quan, đơn vị; ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các vận động viên, huấn luyện viên cùng các lực lượng đã tích cực tham gia, góp phần vào thành công của đại hội và sự phát triển phong trào thể dục thể thao tỉnh nhà.

Từ kết quả đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục quan tâm phát triển thể dục thể thao toàn diện, lấy thể thao quần chúng làm nền tảng; chú trọng thể thao học đường nhằm hình thành thói quen rèn luyện, phát hiện và nuôi dưỡng tài năng.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu dự Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ X năm 2026. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng thời, nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao, xây dựng lực lượng vận động viên kế cận, phấn đấu có thêm nhiều vận động viên Nghệ An đạt thành tích cao tại các giải quốc gia và quốc tế.

Cùng với nguồn lực Nhà nước, cần huy động sự đồng hành của doanh nghiệp và toàn xã hội, từng bước nâng cao điều kiện tập luyện, thi đấu, tạo môi trường thuận lợi để người dân thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao.

Các đồng chí lãnh đạo, Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm và hoa cho các đoàn vận động viên và các lực lượng về tham gia Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ X năm 2026. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh tặng hoa cảm ơn các nhà tài trợ. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng phong trào thể dục thể thao Nghệ An sẽ ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất, góp phần xây dựng con người Nghệ An khỏe mạnh, năng động, bản lĩnh, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Tiếp nối những nghi thức trang trọng là màn đồng diễn và chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề: “Thể thao Nghệ An - Khát vọng vươn cao”. Chương trình được dàn dựng thành 3 chương: “Mạch nguồn Lam Giang”, “Thể thao Nghệ An - Sức mạnh hội tụ” và “Khát vọng vươn cao - Nghệ An tỏa sáng”.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Thể thao Nghệ An - Khát vọng vươn cao” chào mừng Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ X năm 2026. Ảnh: Phạm Bằng

Qua ngôn ngữ nghệ thuật, âm nhạc và những màn trình diễn giàu sức sống, chương trình tái hiện mạch nguồn văn hóa, truyền thống quê hương, đồng thời khắc họa sức mạnh của thể thao Nghệ An - nơi tinh thần đoàn kết, ý chí và khát vọng luôn được hun đúc qua từng thế hệ.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ X năm 2026 tổ chức tranh tài ở 18 môn thi đấu, tạo nên một sân chơi rộng lớn cho các vận động viên trên địa bàn tỉnh.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Thể thao Nghệ An - Khát vọng vươn cao” chào mừng Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ X năm 2026. Ảnh: Phạm Bằng

Đến thời điểm hiện tại, Ban Tổ chức đã hoàn thành 14/18 môn, gồm: Bóng đá nam 7 người, bóng chuyền, bóng chuyền bãi biển, đá cầu, võ cổ truyền, cầu lông, bóng bàn, vật, đẩy gậy, bắn nỏ, bi sắt, việt dã, võ Karate và Vovinam.

Mỗi môn thi đấu là một cuộc tranh tài quyết liệt, nơi các vận động viên thể hiện sức mạnh, kỹ thuật, bản lĩnh và tinh thần thể thao cao thượng. Đằng sau mỗi thành tích là những tháng ngày miệt mài tập luyện, là niềm đam mê và khát vọng được chinh phục đỉnh cao. Bốn môn thi đấu còn lại gồm: Điền kinh trong sân, bơi, cờ vua và kéo co, dự kiến được tổ chức đến hết ngày 30/9/2026.

Đông đảo người dân dự lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ X năm 2026. Ảnh: Phạm Bằng

Với quy mô ngày càng được mở rộng, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ X năm 2026 không chỉ là nơi tranh tài mà còn là dịp để phong trào thể thao quần chúng tiếp tục lan tỏa sâu rộng.

Từ những sân chơi ở cơ sở đến đấu trường cấp tỉnh, tinh thần thể thao đang trở thành một phần của đời sống, góp phần xây dựng con người Nghệ An khỏe mạnh, đoàn kết và giàu khát vọng.