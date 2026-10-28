Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026

Dự lễ khai mạc có đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tham dự buổi lễ còn có đại diện Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện tỉnh Lai Châu cùng các vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và Nhân dân.

Quang cảnh Đại hội

Lễ khai mạc mở đầu bằng màn diễu hành biểu dương lực lượng, với sự tham gia của 24 đoàn vận động viên cùng các khối lực lượng. Trong sắc cờ rực rỡ, các đoàn lần lượt tiến qua lễ đài, thể hiện khí thế, tinh thần đoàn kết và sự phát triển của phong trào thể dục thể thao tỉnh Lào Cai.

Các đại biểu cổ vũ, chào mừng các đoàn vận động viên diễu hành qua lễ đài.

Màn diễu hành biểu dương lực lượng tại Lễ khai mạc, thể hiện tinh thần đoàn kết và khí thế của phong trào thể dục thể thao tỉnh Lào Cai.

Điểm nhấn trang trọng của buổi lễ là nghi thức rước đuốc và thắp lửa truyền thống. Ngọn lửa được các vận động viên tiêu biểu của tỉnh rước từ Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Lào Cai về Nhà thi đấu đa năng tỉnh.

Đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống tại Đại hội

Thực hiện nghi thức, vận động viên Hà Thị Xiến trao đuốc để đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thắp sáng đài lửa Đại hội, mở đầu hành trình tranh tài của các vận động viên tại ngày hội thể thao lớn nhất tỉnh. Ngọn lửa truyền thống tượng trưng cho ý chí, nghị lực, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của thể thao Lào Cai.

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội khẳng định, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Lào Cai luôn quan tâm đầu tư, thúc đẩy sự nghiệp thể dục thể thao. Toàn tỉnh hiện có trên 2.000 câu lạc bộ thể dục thể thao, tỷ lệ người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt trên 40%. Nhiều môn thể thao truyền thống được gìn giữ, phát huy; các vận động viên thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả đáng tự hào, góp phần nâng cao vị thế thể thao Lào Cai.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội phát biểu khai mạc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh nhấn mạnh, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển của phong trào thể dục thể thao trong giai đoạn mới. Với 18 môn thi đấu tổ chức thành 2 giai đoạn, thu hút hơn 2.500 lượt vận động viên tham gia, Đại hội là dịp đánh giá chất lượng phong trào thể dục thể thao ở cơ sở, tạo cơ hội để các vận động viên giao lưu, học hỏi, tranh tài; qua đó, phát hiện, tuyển chọn những nhân tố xuất sắc, bổ sung lực lượng cho thể thao thành tích cao của tỉnh, hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Để Đại hội diễn ra an toàn, nghiêm túc, có chất lượng chuyên môn cao và thành công rực rỡ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đề nghị Ban Tổ chức cùng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, bảo đảm đầy đủ các điều kiện phục vụ thi đấu; đội ngũ trọng tài nêu cao tinh thần trách nhiệm, điều hành các trận đấu công tâm, khách quan, chính xác, đúng luật. Các đoàn vận động viên, huấn luyện viên phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, cao thượng, chấp hành nghiêm Điều lệ và quy định của Ban Tổ chức, quyết tâm đạt thành tích cao nhất.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao cờ lưu niệm cho đại diện các đoàn vận động viên tham dự Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026.

Tiếp theo phần lễ là chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội với chủ đề “Thể thao Lào Cai: Khơi nguồn sức mạnh - Thắp sáng tương lai”, với sự tham gia của 300 nghệ sĩ, diễn viên. Chương trình gồm 3 phần: “Khơi nguồn sức mạnh”, “Rực cháy đam mê” và “Khát vọng vươn xa”.

Các tiết mục được dàn dựng kết hợp nghệ thuật biểu diễn với công nghệ trình chiếu 3D mapping, tạo không gian sân khấu hiện đại. Chương trình góp phần giới thiệu hình ảnh, con người Lào Cai và tinh thần thể thao qua các tiết mục nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng dành riêng cho lễ khai mạc.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026, lan tỏa tinh thần thể thao và khát vọng vươn lên của quê hương Lào Cai.

Khán giả hào hứng theo dõi chương trình nghệ thuật tại Đại hội.

Sau lễ khai mạc, các vận động viên tiếp tục tranh tài ở 6 môn thể thao trong khuôn khổ Đại hội. Các nội dung thi đấu sẽ diễn ra đến hết ngày 31/10/2026.