Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2026. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2026 có hơn 2.500 lượt vận động viên tham gia ở 17 môn thi đấu (điền kinh, bơi, bóng đá nam 7 người, bóng đá nữ 7 người, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, quần vợt, vovinam, chạy việt dã, cờ tướng, cờ vua, kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy, taekwondo và pickleball), tranh 130 bộ huy chương.

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày giải phóng Lạng Sơn, 86 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn, hướng tới kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh và 117 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Trưởng ban Chỉ đạo đại hội nhấn mạnh, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần và tăng cường đoàn kết cộng đồng, qua đó đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội phát biểu. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Đến nay, 100% xã, phường trong tỉnh đã tổ chức thành công đại hội thể dục thể thao các cấp. Qua việc tổ chức và thi đấu, nhiều nhân tố mới được phát hiện, tuyển chọn, bổ sung lực lượng tham gia đại hội cấp tỉnh lần này.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn dự Đại hội. (Ảnh: HOÀNG TÍNH)

Cùng với thể thao quần chúng, hiện Lạng Sơn quan tâm đầu tư cho thể thao thành tích cao. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, đoàn thể thao tỉnh Lạng Sơn đã giành 17 huy chương, gồm 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 12 Huy chương Đồng.

Vận động viên cam kết tại Đại hội. (Ảnh: HOÀNG TÍNH)

Với tinh thần “Đoàn kết-Trung thực-Cao thượng-Tiến bộ”, đồng chí đề nghị Ban tổ chức bảo đảm các điều kiện thi đấu, an ninh, trật tự, y tế và an toàn cho lực lượng tham gia; tổ chức đại hội nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả. Các trọng tài điều hành công tâm, khách quan, đúng điều lệ; vận động viên thi đấu trung thực, quyết tâm, giữ gìn tinh thần đoàn kết.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống khai mạc Đại hội. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Sau Đại hội, các địa phương tiếp tục duy trì phát triển phong trào rèn luyện thể thao thường xuyên, chú trọng thể thao trường học, thể thao cơ sở và các môn thi đấu truyền thống của đồng bào dân tộc; khai thác hiệu quả thiết chế thể thao, kịp thời phát hiện và bồi dưỡng tài năng.

Phần diễu hành của khối Ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội. (Ảnh: HOÀNG TÍNH)

Lễ khai mạc có các nghi thức rước đuốc, thắp sáng đài lửa Đại hội và chương trình diễu binh, diễu hành 27 khối với tổng số hơn 1.500 người tham gia… Trong đó có 5 khối nghi thức, 3 khối diễu binh và 19 khối diễu hành (gồm 17 khối vận động viên, một khối trọng tài) và một khối lân-rồng. Đoàn rước đuốc gồm 11 vận động viên tiêu biểu.

Phần diễu hành của khối Sĩ quan Quân đội nhân dân tại Đại hội. (Ảnh: HOÀNG TÍNH)

Điểm nhấn của lễ khai mạc là Chương trình đồng diễn nghệ thuật chào mừng chủ đề: “Thể dục thể thao Lạng Sơn hội nhập và phát triển trong kỷ nguyên mới” gồm 3 chương: Lạng Sơn mảnh đất linh thiêng hội tụ “Trấn doanh bát cảnh”; Thể dục Thể thao Lạng Sơn phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và Lạng Sơn hội nhập bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

Phần diễu hành của khối Sĩ quan Bộ đội Biên phòng tại Đại hội. (Ảnh: HOÀNG TÍNH)

Qua việc tổ chức Đại hội, tỉnh Lạng Sơn cũng sẽ đánh giá phong trào thể dục thể thao ở các ngành, địa phương, đồng thời tuyển chọn vận động viên xuất sắc để bồi dưỡng, chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Phần diễu hành của khối sĩ quan Công an nhân dân tại Đại hội. (Ảnh: HOÀNG TÍNH)

Phần diễu hành của khối các xã cụm Bắc Sơn tại Đại hội. (Ảnh: HOÀNG TÍNH)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tặng cờ thi đua cho các đoàn tham gia Đại hội. (Ảnh: HOÀNG TÍNH)

Màn đồng diễn nghệ thuật tại Đại hội. (Ảnh: HOÀNG TÍNH)