Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ X

Các đại biểu dự lễ khai mạc

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quân, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Dương Xuân Huyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Về phía Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh lần thứ X có đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đại hội.

Các đại biểu dự lễ khai mạc

Cùng dự có lãnh đạo Cục TDTT - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các sở, ban, ngành, xã, phường của tỉnh; đại diện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh: Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang; các vận động viên và đông đảo Nhân dân.

Học sinh các trường học trên địa bàn tham gia lễ khai mạc đại hội

Những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm phát triển sự nghiệp TDTT, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Các hoạt động TDTT ngày càng phát triển rộng khắp với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất và đời sống tinh thần của Nhân dân, bồi đắp ý chí, nghị lực, xây dựng lối sống lành mạnh, tăng cường sự gắn bó, đoàn kết trong cộng đồng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao cờ lưu niệm cho đại diện các đoàn vận động viên

Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao quan trọng nhằm đánh giá kết quả phát triển phong trào TDTT quần chúng và thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh; đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể trong Nhân dân, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đại hội thu hút hơn 2.500 lượt vận động viên tham gia tranh tài ở 17 môn thể thao với 130 bộ huy chương được trao.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh lần thứ X năm 2026 phát biểu khai mạc đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ X nhấn mạnh: Những năm qua, phong trào TDTT trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng vận động viên từng bước được quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao của tỉnh. Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ X là ngày hội lớn của phong trào TDTT tỉnh nhà, nơi hội tụ tinh thần đoàn kết, ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên của các vận động viên, huấn luyện viên. Đại hội còn là ngày hội thể thao của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần giới thiệu hình ảnh con người Xứ Lạng đoàn kết, năng động và mến khách.

Đồng chí đề nghị, sau đại hội, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào rèn luyện TDTT trong Nhân dân, chú trọng phát triển thể thao quần chúng gắn với nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, góp phần thúc đẩy sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thực hiện nghi thức thắp sáng đài lửa đại hội

Trong không khí trang trọng, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã thực hiện nghi thức thắp sáng đài lửa đại hội. Ngọn lửa truyền thống được thắp lên thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, khát vọng vươn lên và niềm tin vào sự phát triển của thể thao tỉnh nhà.

Khối rước kiệu Bác Hồ tiến qua lễ đài

Khối hồng kỳ tiến qua lễ đài

Khối quân đội tiến qua lễ đài

Điểm nhấn trong chương trình là màn diễu hành biểu dương lực lượng gồm 27 khối với sự tham gia của hơn 1.560 người; đoàn rước đuốc có 11 vận động viên tiêu biểu.

Đoàn vận động viên cụm Đồng Đăng diễu hành qua lễ đài

Đoàn vận động viên cụm Lộc Bình diễu hành qua lễ đài

Màn đồng diễn nghệ thuật, thể thao đặc sắc tại lễ khai mạc

Sau phần nghi lễ là chương trình đồng diễn với chủ đề “TDTT Lạng Sơn hội nhập và phát triển trong kỷ nguyên mới” với sự tham gia của hơn 1.400 người.

Màn đồng diễn đặc sắc tại lễ khai mạc

Đông đảo học sinh tham gia màn đồng diễn

Chương trình gồm 3 chương: Chương I - Lạng Sơn mảnh đất linh thiêng, hội tụ "Trấn doanh bát cảnh"; Chương II - TDTT Lạng Sơn phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Chương III - Lạng Sơn hội nhập bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng. Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp các màn biểu diễn nghệ thuật, thể thao góp phần khắc họa truyền thống văn hóa, tinh thần cách mạng và khát vọng phát triển của quê hương Xứ Lạng.

Màn đồng diễn vovinam tại lễ khai mạc

Thông qua đại hội, tỉnh tiếp tục đánh giá chất lượng phong trào TDTT ở cơ sở, phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có thành tích và triển vọng để bồi dưỡng, tập huấn, chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026; góp phần thúc đẩy sự nghiệp TDTT phát triển, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần của Nhân dân.