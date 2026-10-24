Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lai Châu lần thứ VI năm 2026

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Tống Thanh Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội; Lê Đức Dục - Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Các đồng chí đại diện Cục TDTT Việt Nam; lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, Lào Cai; Liên đoàn Vovinam Hà Nội; các đồng chí trong BTV, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo UBND các xã, phường trong tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc đại hội; các lực lượng được huy động về dự đại hội; các đoàn vận động viên tham dự đại hội cùng đông đảo nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu cùng dự lễ khai mạc.

Đại biểu dự khai mạc đại hội.

Đại hội TDTT tỉnh Lai Châu lần thứ VI, năm 2026 là ngày hội biểu dương sức mạnh của phong trào TDTT tinh thần đoàn kết, ý chí và khát vọng vươn lên của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đây cũng là dịp đánh giá kết quả phong trào TDTT thúc đẩy rèn luyện thân thể trong cộng đồng, đồng thời phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có năng khiếu, thành tích xuất sắc để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội lần này có sự tham gia của 44 đoàn, với trên 1.000 vận động viên tranh tài ở 17 môn thể thao. Thông qua Đại hội TDTT các cấp, phong trào thể thao đã lan tỏa rộng khắp, tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết giữa các địa phương, đơn vị và các dân tộc trong tỉnh.

Tại lễ khai mạc đã diễn ra Cuộc diễu hành biểu dương lực lượng Đại hội TDTT tỉnh Lai Châu lần thứ VI năm 2026. Diễu hành biểu dương lực lượng đại hội gồm các khối: rước cờ Tổ quốc; rước cờ thể thao; kiệu ảnh Bác đang tập thể dục; kiệu biểu tượng "Đại hội TDTT tỉnh Lai Châu lần thứ VI - 2026"; khối hồng kỳ; khối đi đều đánh tay thể thao; khối các đoàn vận động viên.

Diễu hành biểu dương lực lượng các khối.

Khối vận động viên 3 xã: Bản Bo, Bình Lư, Bum Nưa diễu hành qua lễ đài tại Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội phát biểu khai mạc.

Những năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, phong trào TDTT của tỉnh từng bước phát triển; Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ngày càng lan tỏa sâu rộng; các môn thể thao dân tộc tiếp tục được gìn giữ, phát huy; công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên từng bước được quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao của tỉnh.

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị; đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài và các lực lượng phục vụ; trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân cùng sự cổ vũ nhiệt tình của Nhân dân.

Để đại hội diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao, đồng chí đề nghị Ban Tổ chức, các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tốt các điều kiện tổ chức; Ban Trọng tài thực hiện nhiệm vụ công tâm, khách quan, chính xác, đúng luật. Các đoàn vận động viên, huấn luyện viên phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, cao thượng, chấp hành nghiêm Điều lệ và các quy định của Ban Tổ chức, phấn đấu đạt thành tích cao nhất, góp phần vào thành công chung của đại hội.

Vận động viên điền kinh Bùi Tuấn Tú và các vận động viên tiếp nhận ngọn lửa truyền thống Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội thắp ngọn lửa truyền thống, chính thức mở màn Đại hội.

Ban Tổ chức Đại hội, các đồng chí đại biểu tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham dự đại hội.

Điểm nhấn của Lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật kết hợp biểu diễn võ thuật đặc sắc với chủ đề “Đại ngàn hội tụ – Võ Việt tỏa sáng – Lai Châu vươn tầm” chào mừng Đại hội TDTT tỉnh Lai Châu lần thứ VI, năm 2026.

Chương trình biểu diễn văn nghệ và võ thuật tại Lễ khai mạc đại hội.

Chương trình gồm 3 chương: Chương I: Nguồn cội sức sống: Khơi gợi niềm tự hào, tinh thần đoàn kết; chuyển từ nghệ thuật sang biểu diễn bản lĩnh võ thuật; Chương II: TDTT Lai Châu khát vọng vươn cao: Thể hiện nhịp sống đổi mới, sức trẻ, tinh thần thể thao và vẻ đẹp của võ thuật; Chương III: Sức trẻ Lai Châu vươn mình tới tương lai: Các lực lượng hội tụ, tạo hình ảnh kết thúc thể hiện sự đồng lòng và khát vọng phát triển. Ba chương nghệ thuật – ba sắc thái cảm xúc cùng hội tụ trong một thông điệp: "Giữ gìn bản sắc, hun đúc bản lĩnh, phát huy sức mạnh đoàn kết, khơi dậy khát vọng vươn lên".