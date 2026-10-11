Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố Quảng Ninh lần thứ X năm 2026

Lễ khai mạc Đại hội diễn ra trọng thể tại Khu Liên hợp thể thao Quảng Ninh, phường Tuần Châu, thành phố Quảng Ninh

Dự lễ khai mạc có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Quảng Ninh Quản Minh Cường; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026; đại diện các địa phương, đông đảo vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và nhân dân.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Vũ Thị Mai Anh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội nhấn mạnh: Thành phố xác định phát triển thể dục thể thao là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống của nhân dân; đồng thời phát hiện, đào tạo tài năng, phát triển thể thao thành tích cao.

Trên cơ sở đó, Quảng Ninh tiếp tục phát triển sâu rộng phong trào thể dục, thể thao quần chúng; chú trọng thể thao học đường; đồng thời tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm đối với các môn thể thao thế mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên và huấn luyện viên.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tinh thần của Đại hội phải tiếp tục được lan tỏa đến từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư và mỗi gia đình, để rèn luyện thể dục, thể thao thực sự trở thành nhu cầu thường xuyên, thói quen và nét đẹp trong đời sống của người dân. Mỗi người dân khỏe mạnh hơn sẽ góp phần tạo nên một cộng đồng khỏe mạnh hơn; một cộng đồng khỏe mạnh, năng động, đoàn kết và giàu khát vọng sẽ tạo nên nguồn lực quan trọng để Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững trong chặng đường mới.

Chương trình khai mạc Đại hội diễn ra trong 100 phút, gồm diễu hành biểu dương lực lượng, các nghi thức chính và đồng diễn nghệ thuật, thể dục thể thao. Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình đồng diễn nghệ thuật thể dục thể thao với chủ đề “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai”, kết hợp các yếu tố lịch sử, văn hóa, đương đại và thể thao có 72 khối, gần 5.000 người tham gia. Chương trình góp phần khắc họa hình ảnh con người Quảng Ninh “Kỷ luật-Đồng tâm-Hào sảng-Trí tuệ-Nhân văn”, thể hiện khát vọng xây dựng thành phố giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Đặc biệt màn đồng diễn có 829 người tham gia, được xây dựng thành 3 chương, 7 cảnh diễn, kết hợp các yếu tố lịch sử, văn hóa, đương đại và thể thao.

Đại hội năm nay có sự góp mặt của 54 đoàn xã, phường, đặc khu và 3 đoàn khối sở, ngành, đoàn thể, với tổng số 3.178 người tham gia các môn thi đấu

Phó Giám đốc Sở VHTTDL thành phố Quảng Ninh Nguyễn Thanh Tùng cho biết, Đại hội là dịp đánh giá toàn diện kết quả phát triển thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân, lực lượng vũ trang, cán bộ công chức, viên chức và công tác giáo dục thể chất trong nhà trường các cấp.

Qua đó, ngành thể thao có thêm cơ sở đánh giá chất lượng phong trào, phát hiện nhân tố mới và xây dựng lực lượng kế cận cho thể thao thành tích cao. Thành công của Đại hội cũng là bước chuẩn bị quan trọng về chuyên môn và lực lượng vận động viên cho các đội tuyển của thành phố tham gia các giải đấu quốc gia, quốc tế, gần nhất là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội năm nay có sự góp mặt của 54 đoàn xã, phường, đặc khu và 3 đoàn khối sở, ngành, đoàn thể, với tổng số 3.178 người tham gia các môn thi đấu.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình đồng diễn nghệ thuật thể dục thể thao với chủ đề “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai”, kết hợp các yếu tố lịch sử, văn hóa, đương đại và thể thao có 72 khối, gần 5.000 người tham gia

Trước lễ khai mạc, 100% xã, phường, đặc khu đã tổ chức Đại hội; cấp thành phố đã hoàn thành 17/18 môn thi đấu, bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra. Việc tổ chức Đại hội từ cơ sở đến thành phố góp phần lan tỏa cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Kết quả của 17 môn đã có số liệu, chưa tính môn bóng chuyền hơi, ghi nhận 725 huy chương, gồm 216 Huy chương Vàng, 215 Huy chương Bạc và 294 Huy chương Đồng; có 50 đoàn giành huy chương. Dẫn đầu là phường Mạo Khê với 25 Huy chương Vàng, 16 Huy chương Bạc và 14 Huy chương Đồng; tiếp đến là xã Hoành Mô và phường Hồng Gai.

Đại hội là dịp quan trọng để thành phố Quảng Ninh tuyển chọn, bồi dưỡng và chuẩn bị lực lượng tốt nhất, tập trung vào các môn thể thao thế mạnh, quyết tâm đạt thành tích cao và giữ vững vị thế trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của thể thao Quảng Ninh trong giai đoạn mới.