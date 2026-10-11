Quang cảnh Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố Quảng Ninh lần thứ X năm 2026. (Ảnh: QUANG THỌ)

Đây là hoạt động thể thao quy mô lớn, chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2026; đồng thời là dịp quảng bá truyền thống lịch sử, văn hóa, con người Quảng Ninh với tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm”, cùng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh Vũ Thị Mai Anh phát biểu tại Lễ khai mạc. (Ảnh: QUANG THỌ)

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh Vũ Thị Mai Anh nhấn mạnh, Đại hội là ngày hội lớn của phong trào thể dục, thể thao toàn thành phố; là dịp đánh giá kết quả phát triển thể dục, thể thao quần chúng, phát hiện và tuyển chọn những vận động viên xuất sắc cho thể thao thành tích cao. Trên cơ sở đó, thành phố tiếp tục phát triển sâu rộng phong trào thể dục, thể thao quần chúng; chú trọng thể thao học đường; đồng thời tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm đối với các môn thể thao thế mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên và huấn luyện viên.

Đặc biệt, tinh thần của Đại hội phải tiếp tục được lan tỏa đến từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư và mỗi gia đình, để rèn luyện thể dục, thể thao thực sự trở thành nhu cầu thường xuyên, thói quen và nét đẹp trong đời sống của người dân. Mỗi người dân khỏe mạnh hơn sẽ góp phần tạo nên một cộng đồng khỏe mạnh hơn; một cộng đồng khỏe mạnh, năng động, đoàn kết và giàu khát vọng sẽ tạo nên nguồn lực quan trọng để Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững trong chặng đường mới.

Chương trình đồng diễn nghệ thuật thể dục thể thao với chủ đề “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai”. (Ảnh: QUANG THỌ)

Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình đồng diễn nghệ thuật thể dục thể thao với chủ đề “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai”, kết hợp các yếu tố lịch sử, văn hóa, đương đại và thể thao có 72 khối, gần 5.000 người tham gia. Chương trình góp phần khắc họa hình ảnh con người Quảng Ninh “Kỷ luật-Đồng tâm-Hào sảng-Trí tuệ-Nhân văn”, thể hiện khát vọng xây dựng thành phố giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết, Đại hội là dịp đánh giá toàn diện kết quả phát triển thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân, lực lượng vũ trang, cán bộ công chức, viên chức và công tác giáo dục thể chất trong nhà trường các cấp. Qua đó, ngành thể thao có thêm cơ sở đánh giá chất lượng phong trào, phát hiện nhân tố mới và xây dựng lực lượng kế cận cho thể thao thành tích cao. Thành công của Đại hội cũng là bước chuẩn bị quan trọng về chuyên môn và lực lượng vận động viên cho các đội tuyển của thành phố tham gia các giải đấu quốc gia, quốc tế, gần nhất là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đoàn của khối xã, phường, đặc khu và khối sở, ngành, đoàn thể tham dự Đại hội. (Ảnh: QUANG THỌ)

Đại hội có 18 môn thi đấu, thu hút 57 đoàn tham dự, gồm 54 đoàn khối xã, phường, đặc khu và 3 đoàn khối sở, ngành, đoàn thể, với tổng số 3.178 người tham gia. Trước Lễ khai mạc, các hoạt động thi đấu đã diễn ra sôi nổi. Kết quả của 17 môn đã có số liệu, chưa tính môn bóng chuyền hơi, ghi nhận 725 huy chương, gồm 216 Huy chương Vàng, 215 Huy chương Bạc và 294 Huy chương Đồng; có 50 đoàn giành huy chương. Dẫn đầu là phường Mạo Khê với 25 Huy chương Vàng, 16 Huy chương Bạc và 14 Huy chương Đồng; tiếp đến là xã Hoành Mô và phường Hồng Gai.

Đại hội là dịp quan trọng để thành phố Quảng Ninh tuyển chọn, bồi dưỡng và chuẩn bị lực lượng tốt nhất, tập trung vào các môn thể thao thế mạnh, quyết tâm đạt thành tích cao và giữ vững vị thế trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của thể thao Quảng Ninh trong giai đoạn mới.