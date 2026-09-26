Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Nghệ An lần thứ X. (Ảnh: Đình Phượng)

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ X là sự kiện thể thao quy mô cấp tỉnh, nhằm đánh giá kết quả phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đồng thời góp phần mở rộng, nâng cao chất lượng phong trào tập luyện thể dục thể thao trong nhân dân, khôi phục và phát triển các môn thể thao dân tộc, thể thao truyền thống của địa phương; qua đó tuyển chọn những vận động viên xuất sắc, bổ sung lực lượng tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Các đại biểu tham dựi lễ khai mạc.(Ảnh: Đình Phượng)

Với chủ đề “Thể thao Nghệ An-Khát vọng vươn cao”, Đại hội không chỉ là nơi tranh tài, thể hiện tài năng, ý chí và thành tích của các vận động viên, mà còn là dịp giao lưu, học hỏi, tăng cường đoàn kết, lan tỏa tinh thần thể thao cao thượng và khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên.

Thông tin từ Ban tổ chức cho biết, đến nay 130/130 xã, phường ở Nghệ An đã hoàn thành tổ chức đại hội thể dục thể thao. Mỗi địa phương lựa chọn ít nhất 5 môn thi đấu phù hợp điều kiện thực tế, thu hút cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, học sinh và đông đảo người dân tham gia.

Hàng nghìn người dân đến tham dự buổi lễ khai mạc.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ X có 18 môn thi đấu. Đến nay 14 môn đã hoàn thành, gồm bóng đá nam 7 người, bóng chuyền, bóng chuyền bãi biển, đá cầu, võ cổ truyền, cầu lông, bóng bàn, vật, đẩy gậy, bắn nỏ, bi sắt, việt dã, karate và vovinam. Bốn môn còn lại là điền kinh trong sân, bơi, cờ vua và kéo co, được bố trí thi đấu trong thời gian từ ngày 24-30/9.

Sau lễ khai mạc là màn đồng diễn và chương trình nghệ thuật với chủ đề “Thể thao Nghệ An-Khát vọng vươn cao”, gồm 3 chương: “Mạch nguồn Lam Giang”, “Thể thao Nghệ An-Sức mạnh hội tụ” và “Khát vọng vươn cao-Nghệ An tỏa sáng”. Chương trình có sự tham gia của hàng nghìn diễn viên, vận động viên trong toàn tỉnh, làm nổi bật quy mô và tầm vóc của giải đấu thể thao lớn nhất toàn tỉnh…

Khối kiệu ảnh Bác Hồ diễu hành qua lễ đài. (Ảnh: Đình Phượng)

Lễ diễu hành biểu dương lực lượng với sự tham gia của 38 khối, đại diện cho 130 xã, phường cùng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các đơn vị trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Đình Phượng)

Ngọn đuốc truyền thống được thắp sáng tại Sân vận động Vinh. (Ảnh: Đình Phượng)

Sau lễ khai mạc là màn đồng diễn và chương trình nghệ thuật với chủ đề “Thể thao Nghệ An-Khát vọng vươn cao”. (Ảnh: Đình Phượng)