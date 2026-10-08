Khai mạc Đại hội Hội Nhà báo thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031

Trong buổi sáng nay 8-10, Đại hội Đại biểu Hội Nhà báo thành phố Hà Nội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2026-2031 đã nghe các Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, Báo cáo Kiểm điểm Ban chấp hành (khóa VII), Báo cáo Ban Kiểm tra (khóa VII), và Thông qua quy chế, hướng dẫn bầu cử tại Đại hội.

Đặc biệt, Đại hội đã hoàn thành một loạt hạng mục liên quan công tác nhân sự, như: nghe Báo cáo đề án nhân sự Ban chấp hành khóa VIII; biểu quyết số lượng, cơ cấu Ban chấp hành; thông qua danh sách nhân sự khóa VIII; tiến hành bầu và thông qua kết quả bầu Ban chấp hành khóa VIII nhiệm kỳ 2026-2031.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Hội Nhà báo thành phố Hà Nội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2026-2031

Các đạo biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Hội Nhà báo thành phố Hà Nội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2026-2031

Theo đó, từ danh sách 17 ứng viên được đề cử, các đại biểu có mặt đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra 15 người trúng cử vào Ban chấp hành Hội khóa mới. Các đại biểu trúng cử nhận được sự đồng thuận rất cao thông qua các phiếu bầu.

Tiếp đó, Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VIII nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành bầu Ban Thường vụ (05 đồng chí), bầu Thường trực (03 đồng chí, trong đó có 01 chủ tịch, 02 phó chủ tịch), bầu Ban Kiểm tra (05 đồng chí) và bầu Trưởng ban Kiểm tra (01 đồng chí).

Từ 13h30 chiều nay, Đại hội họp phiên chính thức với các nội dung chính như sau: Công bố kết quả bầu cử Ban chấp hành và các chức danh lãnh đạo Hội Nhà báo khóa VIII; ra mắt Ban Chấp hành khoá VIII; nghe Báo cáo Chính trị Khóa VII (2020-2025), phương hướng nhiệm vụ Khóa VIII (2026-2031; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố Hà Nội và Hội Nhà báo Việt Nam; tân Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VIII phát biểu...