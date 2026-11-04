Khai mạc Đại hội đồng Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN lần thứ 22. (Ảnh: BTC)

Sự kiện do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đăng cai tổ chức, đánh dấu một chặng đường hợp tác và phát triển của ACWO; đồng thời là dịp để các Tổ chức Phụ nữ ASEAN tiếp tục củng cố tình đoàn kết, tăng cường tin cậy, chia sẻ kinh nghiệm và cùng xác định những định hướng hợp tác trong giai đoạn phát triển mới của khu vực.

Tham dự phiên khai mạc, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2025-2026; đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và gần 100 đại biểu là lãnh đạo đại diện các Tổ chức phụ nữ quốc gia thành viên ACWO.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao việc Đại hội đồng lựa chọn chủ đề "An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh chuyển đổi số". Đây là vấn đề cấp thiết, đòi hỏi sự chung tay của các cơ quan nhà nước, tổ chức phụ nữ, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp công nghệ và các đối tác trong khu vực.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: BTC)

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, điều quan trọng không chỉ là mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ, còn bảo đảm để phụ nữ và trẻ em sử dụng công nghệ an toàn, bình đẳng và tự tin. Muốn vậy, cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật; trang bị kiến thức và kỹ năng số; bảo vệ dữ liệu cá nhân, nâng cao trách nhiệm của các nền tảng công nghệ và tăng cường phòng ngừa, hỗ trợ, xử lý các hành vi xâm hại trên môi trường mạng; đồng thời, cần chú trọng thu hẹp khoảng cách số, nhất là đối với phụ nữ ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm thúc đẩy bình đẳng giới, bảo đảm quyền và phát huy vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Quốc hội Việt Nam luôn chú trọng hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật và tăng cường giám sát nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em; đồng thời ban hành nhiều đạo luật quan trọng, góp phần tạo khuôn khổ pháp lý cho phát triển, ứng dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm.

Đại hội đồng ACWO lần thứ 22 là dịp quan trọng để các tổ chức thành viên nhìn lại kết quả hợp tác, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả, tiếp tục vun đắp tình hữu nghị, củng cố sự tin cậy, xác định những ưu tiên hành động trong giai đoạn tiếp theo. (Ảnh: BTC)

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng thực hiện các cam kết quốc tế, trong đó có Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ; đồng thời chủ động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các nước ASEAN và các đối tác quốc tế. Việt Nam mong muốn cùng các quốc gia thành viên thúc đẩy sự tham gia bình đẳng thực chất của phụ nữ vào hoạch định chính sách, lãnh đạo và đổi mới sáng tạo.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh, trong gần một thế kỷ hình thành, phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam luôn gắn phong trào phụ nữ với nhiệm vụ chính trị của đất nước; đồng thời, chủ động mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế, đóng góp tích cực vào các nỗ lực chung vì hòa bình, bình đẳng, phát triển.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2025-2026, phát biểu khai mạc. (Ảnh: BTC)

Kể từ khi chính thức gia nhập ACWO năm 1996, Hội luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm, đồng hành cùng các Tổ chức Phụ nữ các nước ASEAN trong các hoạt động hợp tác khu vực.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh, Đại hội đồng ACWO lần thứ 22 là dịp quan trọng để các tổ chức thành viên nhìn lại kết quả hợp tác, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả, tiếp tục vun đắp tình hữu nghị, củng cố sự tin cậy, xác định những ưu tiên hành động trong giai đoạn tiếp theo; đồng thời, cũng đánh dấu một bước phát triển mới của ACWO với việc Mạng lưới Phụ nữ Timor Leste trở thành thành viên thứ 11, góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó, hợp tác giữa các Tổ chức phụ nữ trong cộng đồng ASEAN.

Sau khai mạc, phiên thảo luận chuyên đề với chủ đề "An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh chuyển đổi số" được tổ chức. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, tăng cường hợp tác nhằm bảo đảm phụ nữ, trẻ em được tiếp cận những cơ hội phát triển mới trong môi trường an toàn, bình đẳng và bao trùm.

Trong khuôn khổ sự kiện, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chuyển giao cương vị Chủ tịch luân phiên Liên đoàn sang Hội đồng Quốc gia các Tổ chức Phụ nữ Indonesia (KOWANI), nhiệm kỳ 2027-2028.