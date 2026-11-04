Khai mạc Đại hội đồng lần thứ 22 Liên đoàn các Tổ chức phụ nữ ASEAN

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội; Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trung tướng Lê Minh Quang, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Cùng dự có đại biểu các bộ, ban, ngành Việt Nam; đại biểu quốc tế từ các nước thành viên ACWO và Ban thư ký ACWO.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, phụ nữ ASEAN dù khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ và điều kiện phát triển vẫn cùng nhau chia sẻ khát vọng hòa bình, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Không chỉ gìn giữ những giá trị tốt đẹp của gia đình và truyền thống, phụ nữ còn giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, quản trị xã hội, khoa học, đổi mới sáng tạo và xây dựng cộng đồng, góp phần định hình tương lai của quốc gia và cả khu vực. Vì vậy, thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao quyền năng của phụ nữ vừa là yêu cầu của tiến bộ xã hội, vừa là điều quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, đồng chí Lê Thị Thủy cho biết, Đại hội đồng Liên đoàn lần thứ 22 năm nay đánh dấu lần thứ hai Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch luân phiên Liên đoàn, đây vừa là vinh dự, vừa thể hiện trách nhiệm và cam kết của phụ nữ Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác, đóng góp vào sự phát triển chung của Liên đoàn nói riêng và hoạt động hợp tác trong khu vực ASEAN nói chung. Đồng chí Lê Thị Thủy đề xuất 3 phương án với 3 chủ đề định hướng ưu tiên phát triển trong thời gian tới, cùng hướng tới một mục tiêu xuyên suốt, bảo đảm an toàn cho phụ nữ, trẻ em, nâng cao quyền năng của phụ nữ và phát huy vai trò của phụ nữ trong kiến tạo cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Đồng chí Lê Thị Thủy phát biểu tại chương trình.

Điểm nhấn của chương trình là phiên thảo luận chuyên đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh chuyển đổi số”, tập trung chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến và giải pháp của các quốc gia ASEAN nhằm nâng cao năng lực số, phòng ngừa những nguy cơ, thách thức đối với phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng.

Trên cơ sở đó, các đại biểu cùng trao đổi, đề xuất những giải pháp tăng cường phối hợp ở cấp khu vực, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, bình đẳng, tạo điều kiện để phụ nữ và trẻ em tham gia, tiếp cận và thụ hưởng những thành quả của chuyển đổi số.

Đại diện các Tổ chức phụ nữ Quốc gia thành viên Liên đoàn các Tổ chức phụ nữ ASEAN (ACWO).

Các đại biểu tham dự Đại hội đồng.

Cùng với đó, trong khuôn khổ Đại hội đồng diễn ra Lễ chuyển giao chức danh Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2027-2028 từ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sang Hội đồng Quốc gia các Tổ chức phụ nữ Indonesia (KOWANI), đánh dấu việc hoàn thành nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên 2025 - 2026 của Việt Nam, khẳng định tinh thần đoàn kết, kế thừa và tiếp nối trách nhiệm giữa các tổ chức thành viên trong thúc đẩy hợp tác vì sự phát triển của phụ nữ ASEAN.