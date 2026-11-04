Khai mạc Đại hội đồng lần thứ 22 Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN

ACWO là diễn đàn của phụ nữ ASEAN để trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến phụ nữ; thúc đẩy việc thực hiện các cam kết của chính phủ các nước ASEAN. (Ảnh: PV)

Tham dự Phiên khai mạc Đại hội đồng ACWO lần thứ 22 có bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2025-2026; đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và gần 100 Đại biểu là lãnh đạo đại diện các Tổ chức phụ nữ Quốc gia thành viên Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN (ACWO).

Đại hội đồng ACWO năm 2026 được tổ chức với các nội dung trọng tâm gồm: nghi lễ rước cờ, chương trình nghệ thuật chào mừng và các nội dung trao đổi, thảo luận về hoạt động của Liên đoàn.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2025 – 2026, phát biểu khai mạc Đại hội đồng ACWO. (Ảnh: PV)

Phát biểu khai mạc, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2025 – 2026, nhấn mạnh: Trải qua hơn 45 năm hình thành và phát triển kể từ năm 1981, Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN đã khẳng định vai trò là một diễn đàn quan trọng, kết nối các Tổ chức phụ nữ trong khu vực, thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao quyền năng của phụ nữ và đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Dù có sự khác biệt về lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ và điều kiện phát triển, nhưng các Tổ chức thành viên Liên đoàn (ACWO) luôn gặp nhau ở một mục tiêu chung: vì sự tiến bộ của phụ nữ và lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em, vì một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững. Đối với Việt Nam, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán quan điểm thúc đẩy bình đẳng giới, phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Bà Lê Thị Thủy nhấn mạnh: Trong gần 1 thế kỷ hình thành và phát triển, Hội LHPN Việt Nam luôn gắn phong trào phụ nữ với nhiệm vụ chính trị của đất nước; đồng thời, chủ động mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế, đóng góp tích cực vào các nỗ lực chung vì hòa bình, bình đẳng và phát triển.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là phiên thảo luận chuyên đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh chuyển đổi số”, tập trung chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến và giải pháp của các quốc gia ASEAN nhằm nâng cao năng lực số, phòng ngừa những nguy cơ, thách thức đối với phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng.

Trên cơ sở đó, các đại biểu cùng trao đổi, đề xuất những giải pháp tăng cường phối hợp ở cấp khu vực, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, bình đẳng, tạo điều kiện để phụ nữ và trẻ em tham gia, tiếp cận và thụ hưởng những thành quả của chuyển đổi số.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, phát biểu tại Phiên khai mạc Đại hội đồng ACWO lần thứ 22. (Ảnh: PV)

Cũng tại Phiên khai mạc Đại hội đồng ACWO lần thứ 22, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, khẳng định: “Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm thúc đẩy bình đẳng giới, bảo đảm quyền và phát huy vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Hệ thống chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em từng bước được hoàn thiện; phụ nữ Việt Nam ngày càng khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và có những đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực.

Quốc hội Việt Nam luôn chú trọng hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật và tăng cường giám sát nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em; đồng thời ban hành nhiều đạo luật quan trọng, trong đó có Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Trí tuệ nhân tạo, góp phần tạo khuôn khổ pháp lý cho phát triển, ứng dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm. Đồng thời, Việt Nam chú trọng bảo đảm cơ hội tiếp cận, thụ hưởng công bằng thành tựu chuyển đổi số, thu hẹp khoảng cách số giữa nam và nữ, giữa các vùng, miền, nhất là đối với phụ nữ, trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương, trên tinh thần lấy con người làm trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Việt Nam luôn coi trọng thực hiện các cam kết quốc tế, trong đó có Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ; đồng thời chủ động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các nước ASEAN và các đối tác quốc tế. Chúng tôi mong muốn cùng các quốc gia thành viên thúc đẩy sự tham gia bình đẳng thực chất của phụ nữ vào hoạch định chính sách, lãnh đạo và đổi mới sáng tạo. Nhân dịp này, tôi trân trọng cảm ơn các tổ chức phụ nữ ASEAN và các đối tác quốc tế đã đồng hành, hợp tác với Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ".

ACWO là hạt nhân thúc đẩy tinh thần đoàn kết, sự tham gia bình đẳng, đóng góp thiết thực và bảo đảm quyền thụ hưởng chính đáng của phụ nữ trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của từng quốc gia cũng như toàn khu vực. (Ảnh: PV)

Cùng trong khuôn khổ Đại hội đồng, Lễ chuyển giao chức danh Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2027 - 2028 từ Hội LHPN Việt Nam sang Hội đồng Quốc gia các Tổ chức Phụ nữ Indonesia (KOWANI) được tổ chức, đánh dấu việc hoàn thành nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên 2025 – 2026 của Việt Nam, khẳng định tinh thần đoàn kết, kế thừa và tiếp nối trách nhiệm giữa các tổ chức thành viên trong thúc đẩy hợp tác vì sự phát triển của phụ nữ ASEAN.

Trước đó, sáng ngày 04/11/2026 đã diễn ra Cuộc họp Hội đồng Liên đoàn, Ban Lãnh đạo ACWO, tập trung tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động và tình hình tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2026; trao đổi về định hướng hoạt động, các dự án do tổ chức thành viên đề xuất cùng một số nội dung liên quan đến công tác điều hành của Liên đoàn. Tại cuộc họp cũng thực hiện các thủ tục chấp thuận Mạng lưới Phụ nữ Timor-Leste gia nhập ACWO, đánh dấu bước phát triển mới trong việc mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các tổ chức phụ nữ trong khu vực.

Nhiệm kỳ này, ACWO có 11 thành viên là các tổ chức phụ nữ quốc gia của 11 nước ASEAN, gồm: (1) Hội LHPN Việt Nam; (2) Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào; (3) Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển; (4) Hội đồng Quốc gia Phụ nữ Brunei Darusalam; (5) Hội đồng Quốc gia các Tổ chức Phụ nữ Indonesia; (6) Hội đồng các tổ chức phụ nữ Malaysia; (7) Liên đoàn Phụ nữ Myanmar; (8) Hội đồng Quốc gia Phụ nữ Philippines; (9) Hội đồng Quốc gia Phụ nữ Singapore; (10) Hội đồng Quốc gia Phụ nữ Thái Lan. (11) Mạng lưới Phụ nữ Timor Leste (thành viên kết nạp tại cuộc họp lần này tại Hà Nội, 2026). (Ảnh: PV)

Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN (ACWO) là tổ chức phụ nữ khu vực được thành lập ngày 20/11/1981 tại Jakarta, Indonesia với sứ mệnh kết nối và quy tụ các tổ chức phụ nữ quốc gia thành viên trong toàn khối ASEAN. ACWO tư cách tham vấn tại Hội đồng Kinh tế - Xã hội của Liên Hợp Quốc (ECOSOC) và được tham gia các cuộc họp quan trọng của Uỷ ban Địa vị phụ nữ của Liên Hợp Quốc, Uỷ ban Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW).

Cơ quan cao nhất của ACWO là Đại hội đồng tổ chức 2 năm một lần. Nhiệm kỳ 22 (2025 - 2026), Hội LHPN Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ACWO. Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy hiện giữ vai trò Chủ tịch nhiệm kỳ 22.

Hội LHPN Việt Nam chính thức gia nhập Liên đoàn các tổ chức phụ nữ ASEAN (ACWO) vào tháng 6 năm 1996 tại Đại hội đồng ACWO lần thứ 6 ở Manila, Philippines. Hội đã từng đảm nhận vai trò Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2008-2010, tổ chức thành công Đại hội đồng ACWO lần thứ 14 tại Hà Nội và tiếp tục đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên ACWO nhiệm kỳ 22 (2025 – 2026).