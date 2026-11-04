Khai mạc Đại hội đồng lần thứ 22 Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN (ACWO)

Bà Nguyễn Thị Thanh (thứ 11 từ trái sang), Phó Chủ tịch Quốc hội; các Đại sứ, đại diện các cơ quan đại diện ngoại giao, Trưởng Đại diện các cơ quan Liên hợp quốc và Tổ chức quốc tế tại Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ ngành, đoàn thể TƯ và lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam tham dự Chương trình

Tham dự Phiên khai mạc Đại hội đồng ACWO lần thứ 22 có bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2025-2026; đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và gần 100 Đại biểu là lãnh đạo đại diện các Tổ chức phụ nữ Quốc gia thành viên Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN (ACWO).

Bà Nguyễn Thị Thanh (bên phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2025-2026 tại Đại hội đồng ACWO năm 2026

Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN (ACWO) là tổ chức phụ nữ phi chính phủ khu vực được thành lập ngày 20/11/1981 tại Jakarta, Indonesia. Với sứ mệnh kết nối và quy tụ các tổ chức phụ nữ quốc gia trong toàn khối ASEAN, ACWO là hạt nhân thúc đẩy tinh thần đoàn kết, sự tham gia bình đẳng, đóng góp thiết thực và bảo đảm quyền thụ hưởng chính đáng của phụ nữ trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của từng quốc gia cũng như toàn khu vực. Hiện nay, ACWO có 11 thành viên là các tổ chức phụ nữ quốc gia của 11 nước ASEAN, trong đó Mạng lưới Phụ nữ Timor Leste mới được kết nạp là thành viên thứ 11 của ACWO tại Cuộc họp của Ban Lãnh đạo ACWO sáng ngày 4/11/2026.

Đại hội đồng ACWO năm 2026 được tổ chức với các nội dung trọng tâm gồm: nghi lễ rước cờ, chương trình nghệ thuật chào mừng và các nội dung trao đổi, thảo luận về hoạt động của Liên đoàn. Một trong những điểm nhấn của chương trình là phiên thảo luận chuyên đề "An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh chuyển đổi số", tập trung chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến và giải pháp của các quốc gia ASEAN nhằm nâng cao năng lực số, phòng ngừa những nguy cơ, thách thức đối với phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng.

Đại biểu các nước tới dự Đại hội đồng ACWO năm 2026

Cùng với đó, trong khuôn khổ Đại hội đồng, Lễ chuyển giao chức danh Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2027 - 2028 từ Hội LHPN Việt Nam sang Hội đồng Quốc gia các Tổ chức Phụ nữ Indonesia (KOWANI) sẽ được tổ chức, đánh dấu việc hoàn thành nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên 2025 - 2026 của Việt Nam, khẳng định tinh thần đoàn kết, kế thừa và tiếp nối trách nhiệm giữa các tổ chức thành viên trong thúc đẩy hợp tác vì sự phát triển của phụ nữ ASEAN.

Nghi lễ rước cờ 11 quốc gia ASEAN, cờ ASEAN và cờ ACWO. Trong giai điệu "The ASEAN Way", đại diện các tổ chức phụ nữ thành viên cùng hướng về những lá cờ, thể hiện tinh thần đoàn kết và cam kết thúc đẩy sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong phát triển khu vực.

Lãnh đạo đại diện các Tổ chức phụ nữ Quốc gia thành viên Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN (ACWO).

Thúc đẩy hợp tác, nâng cao vị thế của phụ nữ ASEAN

Tham dự và phát biểu tại Phiên khai mạc Đại hội đồng Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN lần thứ 22, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, khẳng định: Đây là dịp để các tổ chức phụ nữ trong khu vực gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết, hữu nghị và thúc đẩy những mục tiêu chung vì sự tiến bộ của phụ nữ và sự phát triển bền vững của Cộng đồng ASEAN.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Hội LHPN Việt Nam trong việc đăng cai, chuẩn bị Đại hội đồng; đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của các tổ chức thành viên trong thúc đẩy hợp tác, nâng cao vị thế của phụ nữ ASEAN.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, phát biểu tại Đại hội đồng Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN lần thứ 22

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết: "Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm thúc đẩy bình đẳng giới, bảo đảm quyền và phát huy vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Hệ thống chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em từng bước được hoàn thiện; phụ nữ Việt Nam ngày càng khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và có những đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực.

Quốc hội Việt Nam luôn chú trọng hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật và tăng cường giám sát nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em; đồng thời ban hành nhiều đạo luật quan trọng, trong đó có Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Trí tuệ nhân tạo, góp phần tạo khuôn khổ pháp lý cho phát triển, ứng dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm. Đồng thời, Việt Nam chú trọng bảo đảm cơ hội tiếp cận, thụ hưởng công bằng thành tựu chuyển đổi số, thu hẹp khoảng cách số giữa nam và nữ, giữa các vùng, miền, nhất là đối với phụ nữ, trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương, trên tinh thần lấy con người làm trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Việt Nam luôn coi trọng thực hiện các cam kết quốc tế, trong đó có Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ; đồng thời chủ động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các nước ASEAN và các đối tác quốc tế. Chúng tôi mong muốn cùng các quốc gia thành viên thúc đẩy sự tham gia bình đẳng thực chất của phụ nữ vào hoạch định chính sách, lãnh đạo và đổi mới sáng tạo. Nhân dịp này, tôi trân trọng cảm ơn các tổ chức phụ nữ ASEAN và các đối tác quốc tế đã đồng hành, hợp tác với Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ".

Các đại biểu dự Đại hội đồng ACWO năm 2026

Để phụ nữ chủ động tham gia kiến tạo tương lai số

Phát biểu khai mạc, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2025-2026, nhấn mạnh: Trải qua hơn 45 năm hình thành và phát triển kể từ năm 1981, Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN đã khẳng định vai trò là một diễn đàn quan trọng, kết nối các Tổ chức phụ nữ trong khu vực, thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao quyền năng của phụ nữ và đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Dù có sự khác biệt về lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ và điều kiện phát triển, nhưng các Tổ chức thành viên Liên đoàn (ACWO) luôn gặp nhau ở một mục tiêu chung: vì sự tiến bộ của phụ nữ và lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em, vì một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Đối với Việt Nam, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán quan điểm thúc đẩy bình đẳng giới, phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Trong gần 1 thế kỷ hình thành và phát triển, Hội LHPN Việt Nam luôn gắn phong trào phụ nữ với nhiệm vụ chính trị của đất nước; đồng thời, chủ động mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế, đóng góp tích cực vào các nỗ lực chung vì hòa bình, bình đẳng và phát triển.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2025-2026, phát biểu khai mạc

Kể từ khi chính thức gia nhập Liên đoàn (ACWO) năm 1996, trong 30 năm qua, Hội LHPN Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm, đồng hành cùng các Tổ chức phụ nữ các nước ASEAN trong các hoạt động hợp tác khu vực. Đại hội đồng Liên đoàn lần thứ 22 năm nay cũng đánh dấu lần thứ 2 Hội LHPN Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch luân phiên Liên đoàn (ACWO). Đây vừa là niềm vinh dự, vừa thể hiện trách nhiệm và cam kết của phụ nữ Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác, đóng góp vào sự phát triển chung của Liên đoàn nói riêng và hoạt động hợp tác trong khu vực ASEAN nói chung.

Đại hội đồng ACWO lần thứ 22 là dịp quan trọng để các Tổ chức thành viên nhìn lại kết quả hợp tác, chia sẻ những kinh nghiệm và cách làm hiệu quả và tiếp tục vun đắp tình hữu nghị, củng cố sự tin cậy và xác định những ưu tiên hành động trong giai đoạn tiếp theo; đồng thời, cũng đánh dấu một bước phát triển mới của Liên đoàn (ACWO) với việc Mạng lưới Phụ nữ Timor Leste trở thành thành viên thứ 11, góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó và hợp tác giữa các Tổ chức phụ nữ trong cộng đồng ASEAN và Hội LHPN Việt Nam sẽ chuyển giao cương vị Chủ tịch luân phiên Liên đoàn sang Hội đồng Quốc gia các Tổ chức Phụ nữ Indonesia (KOWANI).

"Hội LHPN Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quốc gia các Tổ chức Phụ nữ Indonesia và các Tổ chức thành viên phát huy kết quả đạt được, đảm bảo tính kế thừa, liên tục và hiệu quả trong hoạt động của ACWO trong thời gian tới", Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy khẳng định.