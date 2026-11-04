Khai mạc cuộc thi Tìm kiếm tài năng múa dành cho học sinh, sinh viên

Tiết mục múa "Thanh tiên dệt nắng" của Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế tại đêm thi tối 3-11 Ảnh: THANH HIỆP

Với chủ đề “Tài năng Múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai”, cuộc thi là dịp để học sinh, sinh viên đang theo học múa trên cả nước giao lưu, trình diễn kỹ thuật và khẳng định cách người trẻ tiếp nhận, diễn giải và tìm tòi ngôn ngữ biểu đạt của nghệ thuật múa.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc tại cuộc thi. Ảnh: THANH HIỆP

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông nhận xét, nghệ thuật múa ngày càng có thêm cơ hội kết nối với âm nhạc, điện ảnh, sân khấu, du lịch văn hóa và các sản phẩm sáng tạo.

Sự kết nối đó đòi hỏi người nghệ sĩ trẻ có nền tảng kỹ thuật vững, hiểu biết văn hóa và khả năng chủ động lựa chọn ngôn ngữ nghệ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và sự phát triển của công nghiệp văn hóa.

Tiết mục múa "Thanh xuân của tôi" do Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội - Khu vực miền Nam thể hiện, Ảnh: THANH HIỆP

Tại cuộc thi, thí sinh sẽ tranh tài ở 4 bảng: múa cổ điển châu Âu (Ballet) và Ballet hiện đại; múa đương đại; múa dân gian dân tộc và múa truyền thống; tài năng biên đạo. Các tác phẩm được khuyến khích khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam, đồng thời thể hiện tư duy sáng tạo và khả năng tìm tòi hình thức biểu đạt mới.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông tặng hoa Ban giám khảo cuộc thi. Ảnh: THANH HIỆP

Cấu trúc này đòi hỏi thí sinh xây dựng chất liệu truyền thống như một nguồn lực sáng tạo, thay vì chỉ dừng ở việc minh họa hoặc tái hiện. Với múa dân gian, múa truyền thống yêu cầu tính chiều sâu của tác phẩm cả phần động tác, trang phục lẫn tinh thần, lối sống và quan niệm thẩm mỹ của người biên đạo.

Bảng tài năng biên đạo cũng mở thêm không gian để học sinh, sinh viên thử sức ở vai trò kiến tạo tác phẩm. Qua đó, cuộc thi có thể nhận diện sớm những người không chỉ có năng lực biểu diễn mà còn có tư duy tổ chức chuyển động, xây dựng cấu trúc và kể chuyện bằng cơ thể.

Tiết mục múa "Bên áng binh thư" của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành - thể hiện hình tượng nhân vật Lý Thường Kiệt. Ảnh: THANH HIỆP

Cuộc thi dành cho học sinh, sinh viên từ 14 đến 35 tuổi đang theo học tại các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật trên toàn quốc. Đợt 1 tổ chức từ ngày 3 đến 6-11 tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM. Đợt 2 diễn ra từ ngày 10 đến 12-11 tại Rạp Kim Mã, Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam, Hà Nội.