Khai mạc Cuộc thi tài năng múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026 đợt 2 tại thành phố Hà Nội

Chương trình nghệ thuật mở màn lễ khai mạc. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Cuộc thi tài năng múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026 được tổ chức nhằm tạo môi trường giao lưu, học hỏi cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trên cả nước; là sân chơi để các tài năng trẻ thể hiện năng lực chuyên môn, kỹ thuật biểu diễn và tư duy sáng tạo. Cuộc thi cũng là dịp phát hiện, tôn vinh những gương mặt triển vọng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và chuẩn bị lực lượng kế cận cho nghệ thuật múa Việt Nam.

Cuộc thi tạo môi trường để học sinh, sinh viên giao lưu học hỏi. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh: Nghệ thuật múa là lĩnh vực sáng tạo đặc thù, đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật, cảm xúc, tư duy nghệ thuật và quá trình lao động, rèn luyện bền bỉ. Mỗi tác phẩm múa thể hiện tài năng của người biểu diễn đồng thời chuyển tải những câu chuyện về con người, quê hương, đất nước và khát vọng sáng tạo của mỗi thế hệ.

Nghệ thuật múa sử dụng ngôn ngữ hình thể và chuyển động để biểu đạt tư tưởng, tình cảm. ﻿(﻿Ảnh: NGỌC LIÊN)

Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh phát triển văn hóa và các ngành công nghiệp văn hóa, xây dựng đội ngũ nhân lực nghệ thuật có trình độ chuyên môn cao, tư duy sáng tạo và khả năng hội nhập ngày càng có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, công tác đào tạo nghệ thuật phải quan tâm bồi dưỡng tư duy, bản lĩnh sáng tạo, khả năng tiếp thu tinh hoa nghệ thuật thế giới và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Cuộc thi đề cao sự tiếp nối giữa truyền thống và sáng tạo. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Thứ trưởng Tạ Quang Đông mong muốn các thí sinh phát huy kỹ thuật biểu diễn đã được rèn luyện, thể hiện cảm xúc chân thành, tư duy sáng tạo và khát vọng cống hiến. Các thí sinh mạnh dạn thể hiện cá tính nghệ thuật, tìm tòi cách biểu đạt mới đồng thời trân trọng những giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Thành công của mỗi thí sinh không chỉ được đánh giá qua giải thưởng mà còn thể hiện ở trải nghiệm, sự trưởng thành và động lực theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Cuộc thi tạo cơ hội để phát hiện những tài năng trẻ trong lĩnh vực nghệ thuật múa. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Đối với các cơ sở đào tạo, Thứ trưởng đề nghị quan tâm phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố có năng khiếu; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo, chú trọng phát triển chuyên môn, tư duy nghệ thuật và năng lực sáng tạo của người học. Với cuộc thi, Ban Giám khảo làm việc với tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, đánh giá đúng chất lượng chuyên môn và tiềm năng phát triển của từng thí sinh, bảo đảm kết quả cuộc thi thực chất, công bằng.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông tặng hoa đại diện các đoàn tham gia cuộc thi. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Theo số liệu từ Ban tổ chức, có 188 thí sinh thuộc 18 cơ sở đào tạo đăng ký tham gia với 158 tiết mục và tác phẩm dự thi. Cuộc thi được tổ chức thành 2 đợt tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Đợt 1 diễn ra từ ngày 3-6/11 tại Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, có 63 thí sinh thuộc 8 cơ sở đào tạo thực tế tham gia tranh tài.

Đợt 2 diễn ra từ ngày 10-12/11 tại Rạp Kim Mã, Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam với 100 thí sinh thuộc 10 cơ sở đào tạo.

Cuộc thi tôn vinh những tài năng múa trẻ. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Tại đợt 2, các thí sinh tranh tài ở 4 bảng: Múa cổ điển châu Âu (Ballet) và Ballet hiện đại; Múa đương đại; Múa dân gian dân tộc và múa truyền thống; Tài năng biên đạo.

Các tác phẩm dự thi được khuyến khích khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam, thể hiện bản sắc dân tộc và giá trị nhân văn. Ban tổ chức cũng khuyến khích thí sinh tìm tòi ngôn ngữ biểu đạt mới, kết hợp phù hợp kỹ thuật múa với chất liệu truyền thống và hiện đại. Các tiết mục được đánh giá theo những tiêu chí chuyên môn như kỹ thuật, ngôn ngữ múa, năng lực biểu diễn, khả năng truyền tải hình tượng nghệ thuật, tính sáng tạo và hiệu quả tổng thể của tác phẩm.

Lễ bế mạc và trao giải dự kiến tổ chức lúc 19 giờ ngày 12/11.