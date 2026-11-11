Khai mạc cuộc thi tài năng múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026 đợt 2

Ngày Văn hoá Việt Nam

Ngày 10/11, tại rạp Kim Mã (Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc đợt 2 cuộc thi tài năng múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026 với chủ đề “Tài năng múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai”.

Đây là dịp để các tài năng trẻ thể hiện năng lực chuyên môn, tư duy sáng tạo, đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng lực lượng kế cận cho nghệ thuật múa Việt Nam.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc. Ảnh: Tuấn Minh

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh, nghệ thuật múa là lĩnh vực sáng tạo đặc thù, đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật, cảm xúc, tư duy nghệ thuật và quá trình lao động, rèn luyện bền bỉ. Mỗi tác phẩm không chỉ thể hiện tài năng của người biểu diễn mà còn chuyển tải những câu chuyện về con người, quê hương, đất nước và khát vọng sáng tạo của mỗi thế hệ.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh phát triển văn hóa và các ngành công nghiệp văn hóa, việc xây dựng đội ngũ nhân lực nghệ thuật có trình độ chuyên môn cao, tư duy sáng tạo và khả năng hội nhập ngày càng trở nên quan trọng. Do đó, công tác đào tạo cần chú trọng bồi dưỡng tư duy, bản lĩnh sáng tạo, khả năng tiếp thu tinh hoa nghệ thuật thế giới, đồng thời nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Ông mong muốn các thí sinh phát huy kỹ thuật biểu diễn đã được rèn luyện, thể hiện cảm xúc chân thành, cá tính nghệ thuật và tinh thần sáng tạo. Bên cạnh việc tìm tòi những cách biểu đạt mới, các em cần trân trọng, phát huy giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống. Thành công của mỗi thí sinh không chỉ nằm ở giải thưởng mà còn ở những trải nghiệm, sự trưởng thành và động lực theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông tặng hoa đại diện các đoàn tham dự. Ảnh: Tuấn Minh

Đối với các cơ sở đào tạo, Thứ trưởng đề nghị tiếp tục quan tâm phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố có năng khiếu; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, chú trọng phát triển năng lực chuyên môn, tư duy nghệ thuật và khả năng sáng tạo của người học. Ban Giám khảo được yêu cầu làm việc với tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, đánh giá đúng chất lượng chuyên môn và tiềm năng phát triển của từng thí sinh, bảo đảm kết quả cuộc thi thực chất, công bằng.

Theo ban tổ chức, cuộc thi năm nay có 188 thí sinh đến từ 18 cơ sở đào tạo đăng ký tham gia, với 158 tiết mục và tác phẩm dự thi, được tổ chức thành hai đợt tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Đợt 1 diễn ra từ ngày 3-6/11 tại Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, với 63 thí sinh thuộc 8 cơ sở đào tạo tham gia. Đợt 2 diễn ra từ ngày 10-12/11 tại Rạp Kim Mã, Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, quy tụ 100 thí sinh đến từ 10 cơ sở đào tạo.

Tại đợt 2, các thí sinh tranh tài ở 4 bảng gồm: Múa cổ điển châu Âu (ballet) và ballet hiện đại; Múa đương đại; Múa dân gian dân tộc và múa truyền thống; Tài năng biên đạo.

Tiết mục múa đặc sắc tại chương trình. Ảnh: Tuấn Minh

Các thí sinh bước vào phần thi tài năng sau lễ khai mạc. Ảnh: Tuấn Minh

Các tác phẩm dự thi được khuyến khích khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam, qua đó thể hiện bản sắc dân tộc và những giá trị nhân văn. Đồng thời, thí sinh được khuyến khích tìm tòi ngôn ngữ biểu đạt mới, kết hợp hài hòa kỹ thuật múa với chất liệu truyền thống và hiện đại.

Chất lượng các tiết mục được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí chuyên môn như kỹ thuật, ngôn ngữ múa, năng lực biểu diễn, khả năng truyền tải hình tượng nghệ thuật, tính sáng tạo và hiệu quả tổng thể của tác phẩm.

Thông qua cuộc thi, ban tổ chức kỳ vọng tạo thêm môi trường giao lưu, học hỏi giữa các cơ sở đào tạo nghệ thuật trên cả nước, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát hiện những gương mặt triển vọng và khơi dậy niềm đam mê sáng tạo trong thế hệ nghệ sĩ múa trẻ.

Lễ bế mạc và trao giải dự kiến diễn ra vào 19 giờ ngày 12/11 tại Hà Nội.