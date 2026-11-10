Khai mạc cuộc thi Tài năng múa học sinh sinh viên toàn quốc

Cuộc thi nhằm phát hiện, tuyển chọn và tôn vinh những tài năng múa trẻ; đồng thời tạo môi trường giao lưu, học hỏi để học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo nghệ thuật trên cả nước có cơ hội thể hiện năng lực chuyên môn, bản lĩnh sân khấu và phát huy tư duy sáng tạo.

Với chủ đề Tài năng Múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai, cuộc thi do Bộ VHTTDL tổ chức, tiếp nối thành công Đợt 1 tại TPHCM. Đây là lần đầu tiên Bộ VHTTDL chủ trì tổ chức một cuộc thi quy mô toàn quốc dành riêng cho học sinh, sinh viên trong lĩnh vực múa.

Đợt 2 tại Hà Nội có sự tham gia của 10 cơ sở đào tạo nghệ thuật, gồm: Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội; Học viện Múa Việt Nam; Trường Đại học Văn hóa Hà Nội; Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội; Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc; Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc; Trường Cao đẳng Sơn La; Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam; Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho biết: Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026 được tổ chức nhằm tạo môi trường để học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trên cả nước giao lưu, học hỏi, thể hiện năng lực chuyên môn và sức sáng tạo. Đồng thời phát hiện, tôn vinh những tài năng trẻ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và chuẩn bị lực lượng kế cận cho nền nghệ thuật múa Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc.

“Tôi mong muốn các em thí sinh đến với Cuộc thi không chỉ bằng kỹ thuật biểu diễn đã được rèn luyện mà còn bằng cảm xúc chân thành, tư duy sáng tạo và khát vọng cống hiến. Hãy mạnh dạn thể hiện cá tính nghệ thuật, tìm tòi những cách biểu đạt mới, nhưng đồng thời luôn trân trọng những giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Thành công của mỗi thí sinh không chỉ được đo bằng giải thưởng mà còn ở những trải nghiệm, sự trưởng thành và động lực tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông kỳ vọng.

Ban tổ chức tặng hoa đại diện các cơ sở đào tạo nghệ thuật tham gia cuộc thi.

Ban tổ chức tặng hoa tri ân Ban giám khảo cuộc thi.

Với chủ đề "Tài năng Múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai", cuộc thi “Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026" do Bộ VHTTDL tổ chức. Đợt 2 tại Hà Nội có sự tham gia của 10 cơ sở đào tạo nghệ thuật.

Những tiết mục nghệ thuật chào mừng lễ khai mạc tạo điểm nhấn chào mừng mang chủ đề Mạch nguồn - Khát vọng. Thông qua các tác phẩm, chương trình giới thiệu hành trình kết nối bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, tinh hoa nghệ thuật múa thế giới và khát vọng sáng tạo của tuổi trẻ.

Các thí sinh thể hiện tài năng, kỹ thuật chuyên môn và khả năng biểu đạt thông qua những tiết mục múa.

Sự đa dạng về loại hình và phong cách biểu diễn hứa hẹn tạo nên không gian giao lưu, học hỏi, góp phần thúc đẩy sự tiếp nối giữa truyền thống và sáng tạo trong nghệ thuật múa.

Cuộc thi là dịp để những gương mặt trẻ thể hiện khả năng biểu diễn, kỹ thuật chuyên môn và tư duy sáng tạo thông qua nhiều ngôn ngữ múa khác nhau.