Khai mạc Cuộc thi Tài năng Múa học sinh sinh viên toàn quốc 2026

Tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh, múa là loại hình nghệ thuật đặc biệt, sử dụng ngôn ngữ hình thể và chuyển động để biểu đạt tư tưởng, tình cảm, phản ánh đời sống, lịch sử, phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc. Trong bối cảnh giao lưu, hội nhập quốc tế và phát triển công nghiệp văn hóa, nghệ thuật múa cần tiếp tục kế thừa các giá trị truyền thống, đồng thời tiếp thu tinh hoa nghệ thuật thế giới, không ngừng đổi mới sáng tạo để phát triển và hội nhập sâu rộng.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm phát hiện, tôn vinh tài năng múa trẻ, tạo môi trường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ sở đào tạo, khuyến khích tinh thần sáng tạo trong học sinh, sinh viên; đồng thời góp phần thúc đẩy các cơ sở đào tạo quan tâm bồi dưỡng tài năng từ sớm, đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo nghệ thuật múa.

Ban tổ chức tặng hoa tới đại diện các đoàn tham dự Cuộc thi

Mang chủ đề "Tài năng Múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai", cuộc thi có 4 bảng thi gồm: Múa cổ điển châu Âu (Ballet) và Ballet hiện đại; Múa đương đại; Múa dân gian dân tộc và múa truyền thống; Tài năng biên đạo. Các tác phẩm dự thi hướng đến khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam, phát huy giá trị nhân văn và bản sắc dân tộc, đồng thời khuyến khích tư duy sáng tạo, tìm tòi ngôn ngữ biểu đạt nghệ thuật mới.

Diễn ra từ ngày 3 đến 6/11, đợt 1 của cuộc thi có 8 đoàn tham gia, với 63 thí sinh dự thi chính thức và 38 người phụ diễn, tổng cộng 101 thành viên, trình diễn 50 tiết mục.

Tiết mục múa “Dáng sen” do tập thể học sinh Trường Trung cấp Múa TP. Hồ Chí Minh biểu diễn

Thí sinh Trần Diệu Mai, Trường Trung cấp Múa TP. Hồ Chí Minh biểu diễn Biến tấu Paquyta – Trích màn 2 vở Ballet “Paquita” tại Cuộc thi

Các đơn vị tham gia gồm: Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội – khu vực miền Nam, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Văn Lang, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế. Sự tham gia của các cơ sở đào tạo ở nhiều tỉnh, thành phố góp phần tạo nên sự đa dạng về chất liệu văn hóa và phong cách biểu diễn.

Đến với cuộc thi, các thí sinh không chỉ thể hiện kỹ thuật biểu diễn mà còn mang theo những câu chuyện văn hóa từ nơi mình học tập, sinh sống. Thí sinh Trần Thị Lâm Na, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế, tham gia cuộc thi với tác phẩm "Thanh Tiên dệt nắng", khai thác vẻ đẹp của làng nghề hoa giấy Thanh Tiên, một nét văn hóa đặc trưng của xứ Huế. Lâm Na cho biết, bản thân cảm thấy vinh dự, tự hào khi được tham gia sân chơi nghệ thuật toàn quốc, đồng thời mong muốn có cơ hội giao lưu, học hỏi từ những tác phẩm và thí sinh tài năng để phát triển bản thân.

Thí sinh Ông Nguyễn Thảo My, Trường Trung cấp Múa TP. Hồ Chí Minh biểu diễn Biến tấu Gamazatti – Trích vở Ballet “Labayadere” tại Cuộc thi

Thí sinh Cao Thị Bằng An, Trường Trung cấp Múa TP. Hồ Chí Minh biểu diễn Biến tấu Esmeralda – Trích vở Ballet “Esmeralda” tại Cuộc thi

Việc tổ chức đợt 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo nghệ thuật gặp gỡ, giao lưu, trao đổi chuyên môn, đồng thời giúp học sinh, sinh viên có thêm cơ hội thể hiện năng lực, bản lĩnh biểu diễn và khát vọng sáng tạo trên sân khấu. Qua đó, góp phần phát hiện, bồi dưỡng những gương mặt triển vọng, thúc đẩy sự kế thừa và phát triển nghệ thuật múa Việt Nam trong bối cảnh mới.

Đây là lần đầu tiên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức cuộc thi tài năng múa quy mô toàn quốc dành cho học sinh, sinh viên. Sau đợt 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh, cuộc thi tiếp tục diễn ra tại Hà Nội từ ngày 9 đến 12/11.