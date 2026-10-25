Khai mạc cuộc thi 'Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026' tại Lâm Đồng

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi (thứ 2 từ trái sang); Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi (đầu tiên bên trái); Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (thứ 3 từ trái sang) cùng các đại biểu trong Ban Tổ chức

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi; Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo cuộc thi.

Các đồng chí: Y Quang BKrông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (ngồi giữa); Nguyễn Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy (bên phải); Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (bên trái) tham dự khai mạc

Về phía tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí: Y Quang BKrông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết; Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi; Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo các sở, bán, ngành, địa phương và hơn 400 nghệ sĩ, diễn viên của 16 đơn vị nghệ thuật trên toàn quốc tham gia cuộc thi đợt 1.

Đông đảo đại biểu và người dân đến xem khai mạc cuộc thi

Phát biểu khai mạc, đồng chí Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, đây là hoạt động nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực, góp phần tôn vinh tài năng, nâng cao chất lượng biểu diễn.

Đồng chí Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu khai mạc cuộc thi

Đồng thời khẳng định trách nhiệm của các cấp, các ngành và đội ngũ nghệ sĩ trong sự nghiệp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, nhất là trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam.

Tiết mục văn nghệ chào mừng khai mạc cuộc thi

Với chủ đề “Âm sắc Việt, Hội tụ, Tỏa sáng”, cuộc thi là dịp để các nghệ sĩ thể hiện tài năng, bản lĩnh nghề nghiệp và sức sáng tạo. Đồng thời tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị nghệ thuật và cơ sở đào tạo trên cả nước.

Tiết mục chào mừng lễ khai mạc

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thông qua cuộc thi, mong muốn sẽ phát hiện, tôn vinh những tài năng, khuyến khích những tìm tòi, sáng tạo có chất lượng, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và khơi dậy niềm đam mê đối với âm nhạc truyền thống. Quan trọng hơn, cuộc thi sẽ tạo thêm động lực để các đơn vị nghệ thuật và đội ngũ nghệ sĩ tiếp tục gìn giữ, kế thừa, phát huy những giá trị quý báu mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sẽ tiếp tục quan tâm công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc gắn với phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đào tạo, sáng tạo và biểu diễn nghệ thuật. Qua đó, từng bước mở rộng cơ hội để nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế. Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu chào mừng cuộc thi

Phát biểu chào mừng cuộc thi, đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, Lâm Đồng là vùng đất có lịch sử hình thành, phát triển lâu đời, giàu truyền thống cách mạng, có không gian văn hóa đa dạng, đặc sắc và là nơi hội tụ, giao thoa của 49 cộng đồng dân tộc.

Lâm Đồng đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026 là minh chứng rõ nét cho sự phát triển đó.

Đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh và quảng bá các giá trị âm nhạc dân gian, truyền thống, đề cao giá trị độc đáo của âm nhạc dân tộc Việt Nam. Qua đó, tạo điều kiện để các nhạc công, nhóm nhạc, dàn nhạc dân tộc chuyên nghiệp giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phát hiện những tài năng trẻ. Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Theo đồng chí Đinh Văn Tuấn, đây cũng là dịp để tỉnh Lâm Đồng giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng, quảng bá hình ảnh đất và người Lâm Đồng đến với bạn bè trong cả nước. Cùng với đó, tăng cường mối quan hệ liên kết, hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực; đặc biệt, nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp văn hóa của địa phương và khu vực.

Ban Tổ chức tặng hoa cho 16 đơn vị nghệ thuật tham gia cuộc thi

Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc Việt Nam năm 2026 là cuộc hội ngộ giàu ý nghĩa giữa những người đang trực tiếp gìn giữ tiếng nói tâm hồn của dân tộc. Sự gặp gỡ giữa các nghệ sĩ đến từ nhiều vùng miền sẽ góp phần tăng cường giao lưu, kết nối các đơn vị nghệ thuật, lan tỏa những mô hình hay và khơi dậy sự quan tâm của cộng đồng đối với kho tàng âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Ban Tổ chức cuộc thi tặng hoa cho Hội đồng Giám khảo

Đây là cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp quy mô toàn quốc, quy tụ 33 đơn vị nghệ thuật tham dự, với tổng cộng 18 buổi thi biểu diễn, 150 tiết mục, gần 800 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Sau lễ khai mạc là phần dự thi của các nghệ sĩ, nhạc công đến từ 2 đơn vị Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai.

Các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế biểu diễn dự thi

Theo kế hoạch, chương trình dự thi của các đoàn lần lượt diễn ra buổi sáng (từ 9 giờ) và buổi tối (từ 20 giờ) hằng ngày tại Nhà hát Triển lãm và Văn hoá nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng.

Tiết mục dự thi của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế

Cuộc thi "Độc tấu và Hoà tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026” (Đợt 2) sẽ diễn ra tại tỉnh Thái Nguyên từ ngày 6/11 - 11/11, với sự tham gia của 17 đoàn còn lại.