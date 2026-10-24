Biểu diễn hòa tấu nhạc cụ dân tộc chào mừng khai mạc Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026.

Cuộc thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Nghệ thuật biểu diễn và UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức.

Với chủ đề "Âm sắc Việt, Hội tụ, Tỏa sáng", Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 diễn ra từ ngày 24/10 - 30/10 tại tỉnh Lâm Đồng với sự tham gia của 16 đơn vị với hơn 400 nghệ sĩ, diễn viên. Các bài dự thi gồm cổ nhạc, làn điệu kịch hát dân tộc, dân ca truyền thống và các tác phẩm cải biên, chỉnh lý, phát triển hoặc sáng tác mới trên cơ sở phong cách âm nhạc dân tộc… Các tác phẩm được trình diễn trực tiếp bằng nhạc cụ dân tộc.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi nhằm tôn vinh những âm sắc đặc trưng của các vùng, miền và dân tộc Việt Nam. Đây là lần đầu cuộc thi được tổ chức kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết yêu cầu “chú trọng các môn nghệ thuật truyền thống, đồng thời thúc đẩy các loại hình nghệ thuật đương đại” và “xây dựng cơ chế đặc thù trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng và phát huy tài năng văn hóa”.

Biểu diễn nghệ thuật chào mừng khai mạc Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn khẳng định, cuộc thi là sự kiện có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh và quảng bá các giá trị âm nhạc dân gian, truyền thống, đề cao giá trị độc đáo của âm nhạc dân tộc Việt Nam. Thông qua cuộc thi sẽ tạo điều kiện để các nhạc công, nhóm nhạc, dàn nhạc dân tộc chuyên nghiệp giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phát hiện những tài năng trẻ.

Đồng thời, đây cũng là dịp để tỉnh Lâm Đồng giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng, quảng bá hình ảnh đất và người Lâm Đồng đến với bạn bè trong cả nước. Cùng với đó là tăng cường mối quan hệ liên kết, hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực; đặc biệt, nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp văn hóa của địa phương và khu vực.

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026.

Theo ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, âm nhạc truyền thống là bộ phận quan trọng của di sản văn hóa dân tộc, kết tinh tâm hồn, bản sắc và sức sáng tạo của các thế hệ người Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số, yêu cầu đặt ra là phải giữ vững bản sắc truyền thống; đồng thời đổi mới phương thức sáng tạo, biểu diễn và quảng bá để nghệ thuật dân tộc tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Thông qua cuộc thi, sẽ phát hiện, tôn vinh những tài năng, khuyến khích những tìm tòi sáng tạo có chất lượng, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và khơi dậy niềm đam mê đối với âm nhạc truyền thống. Quan trọng hơn, cuộc thi sẽ tạo thêm động lực để các đơn vị nghệ thuật và đội ngũ nghệ sĩ tiếp tục gìn giữ, kế thừa, phát huy những giá trị quý báu mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Tặng hoa cho các đơn vị tham gia Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026.

Theo Ban Tổ chức, sau cuộc thi, Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ tổng hợp kết quả và những đánh giá chuyên môn của Hội đồng Giám khảo để nghiên cứu, tham mưu những hướng phát huy phù hợp; trong đó có việc đề xuất giới thiệu nghệ sĩ, tiết mục tiêu biểu tham gia các chương trình nghệ thuật, kể cả những chương trình lớn khi đáp ứng yêu cầu chuyên môn.