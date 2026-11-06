Khai mạc Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 đợt 2

Tối 6.11, tại Nhà hát Ca, Múa, Nhạc quốc gia Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Sân khấu Trung tâm Nghệ thuật Việt Bắc, phường Phan Đình Phùng) diễn ra Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026 đợt 2.

Cuộc thi do Bộ VHTTDL giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức.

Mang thông điệp “Âm sắc Việt - Hội tụ - Tỏa sáng”, cuộc thi hướng đến tôn vinh những giá trị đặc sắc của âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông và các đại biểu dự lễ khai mạc

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc

Dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, NSND Nguyễn Xuân Bắc; Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Lương Đức Thắng; Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Phạm Ngọc Khôi.

Về phía đại biểu tỉnh Thái Nguyên có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng; Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên Hà Thị Bích Hồng cùng các lãnh đạo sở, ban, ngành, đông đảo nhân dân và du khách.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, âm nhạc truyền thống là thành tố quan trọng của di sản văn hóa dân tộc, lưu giữ bản sắc và tâm hồn người Việt qua nhiều thế hệ.

Theo lãnh đạo Bộ VHTTDL, bảo tồn nhạc cụ dân tộc không chỉ dừng lại ở việc gìn giữ di sản mà còn cần chú trọng kế thừa, sáng tạo, đổi mới phương thức biểu diễn để phù hợp với đời sống đương đại.

Cuộc thi là dịp để các nghệ sĩ giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn đồng thời giúp các đơn vị đánh giá chất lượng đào tạo, phát hiện những tài năng nghệ thuật.

Thứ trưởng cũng đề nghị Hội đồng Giám khảo làm việc công tâm, khách quan, Ban Tổ chức bảo đảm các điều kiện để cuộc thi diễn ra thuận lợi và các nghệ sĩ nghiêm túc chấp hành quy chế cuộc thi.

Không chỉ là hoạt động tranh tài nghệ thuật, cuộc thi còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố có năng lực biểu diễn, khuyến khích thế hệ trẻ tiếp nối con đường nghệ thuật truyền thống.

Qua đó, các giá trị âm nhạc lưu truyền qua nhiều thế hệ có thêm cơ hội được làm mới và lan tỏa trong đời sống đương đại.

Việc đăng cai đợt 2 cũng là dịp để Thái Nguyên giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương đến nghệ sĩ, đại biểu và công chúng cả nước.

Những thanh âm từ nhiều vùng miền cùng hội tụ trên sân khấu Việt Bắc, góp phần khẳng định sức sống của âm nhạc dân tộc trong dòng chảy văn hóa hôm nay.

Như Văn Hóa thông tin, từ ngày 6 đến 12.11, Thái Nguyên là địa điểm tổ chức đợt 2 của cuộc thi với sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật trên cả nước. Trước đó, đợt 1 diễn ra từ ngày 24 đến 30.10 tại Nhà hát Triển lãm và Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng với sự góp mặt của 16 đơn vị nghệ thuật. Cục nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL) thông tin, đợt thi tại Thái Nguyên có 17 đơn vị nghệ thuật tham gia.

Một số hình ảnh ghi nhận: