Khai mạc cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026

Tối 24/10, tại Nhà hát Triển lãm và Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng (phường Phan Thiết), Bộ VHTT&DL phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai mạc đợt 1 cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026.

Với chủ đề “Âm sắc Việt, Hội tụ, Tỏa sáng”, cuộc thi quy tụ 33 đơn vị nghệ thuật trong và ngoài công lập, với gần 800 nghệ sĩ, diễn viên tham gia. Các đoàn sẽ trình diễn 150 tiết mục trong 18 buổi diễn.

Ban Tổ chức tặng hoa cho 16 đơn vị tham gia cuộc thi. Ảnh: Minh Vân

Đợt 1 của cuộc thi diễn ra tại Lâm Đồng từ ngày 24 đến 30/10, có 16 đơn vị với gần 400 thí sinh tham dự. Đợt 2 sẽ được tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên từ ngày 6 đến 12/11, với sự tham gia của 17 đơn vị còn lại.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi nhấn mạnh, âm nhạc truyền thống là bộ phận quan trọng của di sản văn hóa dân tộc, kết tinh tâm hồn, bản sắc và sức sáng tạo của các thế hệ người Việt Nam. Hệ thống nhạc cụ dân tộc với sự phong phú về âm sắc, kỹ thuật diễn tấu và đặc trưng văn hóa đã góp phần tạo nên diện mạo độc đáo của âm nhạc Việt Nam.

Theo Thứ trưởng, bảo tồn và phát huy giá trị nhạc cụ dân tộc không chỉ là gìn giữ di sản quá khứ mà còn là trách nhiệm trao truyền cho hiện tại và tương lai. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số, cần giữ vững bản sắc truyền thống, đồng thời đổi mới phương thức sáng tạo, biểu diễn và quảng bá để nghệ thuật dân tộc tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Cuộc thi là dịp để các nghệ sĩ thể hiện tài năng, bản lĩnh nghề nghiệp và sức sáng tạo; đồng thời tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị nghệ thuật và cơ sở đào tạo trên cả nước. Qua đó, ban tổ chức kỳ vọng phát hiện, tôn vinh những tài năng, khuyến khích các tìm tòi sáng tạo có chất lượng, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và khơi dậy niềm đam mê âm nhạc truyền thống.

Tiết mục dự thi của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế. Ảnh: Minh Vân

Sau lễ khai mạc, các nghệ sĩ, nhạc công đến từ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai bước vào phần dự thi đầu tiên. Các buổi biểu diễn tiếp theo diễn ra vào 9 giờ và 20 giờ hằng ngày tại Nhà hát Triển lãm và Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng.