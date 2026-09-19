Khai mạc Cụm thi diễn số 2, Hội thi Văn nghệ thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp năm 2026

Cụm thi diễn số 2 có sự tham gia của 27 đơn vị xã, phường trong tỉnh. Chương trình là dịp để thiếu nhi có cơ hội giao lưu, thể hiện năng khiếu, sự sáng tạo thông qua các tiết mục ca, múa và biểu diễn nghệ thuật; đồng thời góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các em trước thềm năm học mới.

Ban Tổ chức trao hoa cho Ban Giám khảo tại cuộc thi.

Hội thi Văn nghệ thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp năm 2026 nhằm tạo sân chơi văn hóa, nghệ thuật cho thiếu nhi; qua đó góp phần giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, gia đình, thầy cô và bạn bè. Với tinh thần “Tự tin - Sáng tạo - Đoàn kết - Tỏa sáng”, hội thi cũng là dịp phát hiện, khuyến khích những năng khiếu nghệ thuật trong thiếu nhi.

Các em thiếu nhi thi diễn tại Cụm thi diễn số 2 - Hội thi Văn nghệ thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp năm 2026.

Phát biểu khai mạc, ông Võ Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp của các sở, ngành, địa phương, trường học, thầy cô giáo, phụ huynh và sự tham gia tích cực của các em thiếu nhi.

Ngay sau lễ khai mạc, các đơn vị bước vào phần thi diễn. Trong buổi sáng, lần lượt 5 đơn vị gồm phường Mỹ Tho, xã Bình Trưng, xã An Thạnh Thủy, xã Ngũ Hiệp và phường Bình Xuân tham gia thi diễn.

Thông qua hội thi, các em thiếu nhi có thêm môi trường sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật bổ ích; qua đó phát huy năng khiếu, sự tự tin và tinh thần sáng tạo, góp phần xây dựng đời sống văn hóa trong thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.