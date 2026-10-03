Khai mạc chương trình thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tại đền Bảo Lộc

Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tặng Bảng vàng cống hiến và giấy khen cho các nghệ nhân, đồng thầy có nhiều đóng góp cho hoạt động thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt. Ảnh: Viết Dư

Các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Viết Dư

Chương trình diễn ra trong hai ngày 3 và 4/10 (tức ngày 23 và 24/8 âm lịch), vào dịp tháng tiệc Đức Thánh Trần, với sự tham gia của 34 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ nhiều địa phương trên cả nước.

Đây là dịp để những người thực hành tín ngưỡng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống. Bên cạnh đó, chương trình là sự kiện hướng tới kỷ niệm 10 năm tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tiến sĩ Nguyễn Đạt Tân, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức phát biểu tại chương trình. Ảnh: Viết Dư

Phát biểu khai mạc chương trình, Tiến sĩ Nguyễn Đạt Tân, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh vai trò của văn hóa đối với đời sống tinh thần và sự phát triển bền vững của đất nước.

Theo đó, việc thực hành tín ngưỡng dân gian đáp ứng nhu cầu tâm linh chính đáng của nhân dân, đồng thời hướng con người đến những giá trị chân, thiện, mỹ. Các nghi lễ truyền thống còn góp phần giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức các bậc tiền nhân và anh hùng dân tộc.

Giá hầu của NNƯT Nguyễn Mạnh Tuấn, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Viết Dư

Công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể được triển khai gắn với định hướng phát triển văn hóa theo Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị. Từ các hoạt động thực hành, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm, những giá trị đặc sắc của tín ngưỡng thờ Mẫu tiếp tục được lan tỏa trong đời sống cộng đồng.

Giá hầu của thanh đồng Hoàng Ngọc Anh Thơ (14 tuổi), thành phố Hải Phòng. Ảnh: Viết Dư

Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giao lưu giữa các bản hội, tạo điều kiện để các nghệ nhân, thanh đồng và thủ nhang trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trách nhiệm trong thực hành tín ngưỡng. Qua đó, góp phần bảo vệ di sản, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.