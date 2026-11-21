Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), sáng 21-11, tại Bảo tàng tỉnh cơ sở 2 (phường Phan Rang), Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức khai mạc chương trình “Sắc màu văn hóa thanh niên Khánh Hòa” năm 2026 với chủ đề “Tôi là Đại sứ văn hóa Khánh Hòa” và Hội chợ kết nối, quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa năm 2026. Tham dự chương trình có lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; các nghệ nhân, người thực hành văn hóa, đại diện cộng đồng dân tộc Chăm, Raglai cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo Tỉnh đoàn nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong kế thừa, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời khuyến khích tuổi trẻ chủ động sáng tạo, quảng bá bản sắc văn hóa địa phương gắn với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, nhất là đối với thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia hành trình trải nghiệm “Đại sứ văn hóa Khánh Hòa” với 10 trạm tương tác, tìm hiểu nét đẹp văn hóa các dân tộc, khám phá làng nghề truyền thống và trải nghiệm các sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên địa phương. Người tham gia được cấp “Hộ chiếu Đại sứ văn hóa Khánh Hòa”, thực hiện nhiệm vụ tại từng trạm và nhận dấu xác nhận sau mỗi trải nghiệm. Ban tổ chức trao 300 huy hiệu “Đại sứ văn hóa Khánh Hòa” cho những đoàn viên, thanh niên đầu tiên hoàn thành đủ 10 trạm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc chương trình “Sắc màu văn hóa thanh niên Khánh Hòa” năm 2026.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên tại chương trình.

Dịp này, Tỉnh đoàn phối hợp với Công ty TNHH TVC Digital Media trao tặng công trình thanh niên “Bản đồ số khởi nghiệp thanh niên tỉnh Khánh Hòa”. Công trình hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và các đối tác tìm kiếm, tra cứu thông tin về các mô hình khởi nghiệp, sản phẩm, dịch vụ của thanh niên, qua đó mở rộng cơ hội quảng bá, kết nối và phát triển thị trường tiêu thụ.

Tỉnh đoàn Khánh Hòa tiếp nhận công trình thanh niên “Bản đồ số khởi nghiệp thanh niên tỉnh Khánh Hòa”.

Thông qua chương trình, Tỉnh đoàn Khánh Hòa mong muốn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời tạo thêm cơ hội để thanh niên quảng bá sản phẩm khởi nghiệp, từng bước gắn gìn giữ văn hóa truyền thống với phát triển kinh tế địa phương.

THANH HIẾU