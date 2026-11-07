Khai mạc Chương trình quảng bá sản phẩm 'Made in Da Nang' năm 2026

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Chương trình.

Chương trình này nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 22-12-2025 của UBND TP Đà Nẵng về việc ban hành Chương trình quảng bá và giới thiệu sản phẩm Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030 và Kế hoạch số 6001/KH-SCT ngày 28-9-2026 của Sở Công Thương TP về việc tổ chức Chương trình quảng bá sản phẩm “Made in Da Nang” năm 2026. Đồng thời góp phần triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và “Đề án xây dựng và phát triển thương mại cho các sản phẩm tiêu biểu của TP Đà Nẵng - Niềm tin hàng Việt Made in Đà Nẵng”; tăng cường hoạt động quảng bá, giới thiệu và kích cầu mua sắm vào dịp cuối năm 2026; kết nối và mở rộng tiêu thụ tại các kênh phân phối hiện đại trên địa bàn và tạo điều kiện để người tiêu dùng có cơ hội mua sắm hàng hóa, dịch vụ với chất lượng, giá cả phù hợp và được hưởng các quyền lợi của người tiêu dùng…

Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng Đỗ Thị Quỳnh Trâm phát biểu tại Lễ khai mạc Chương trình.

Sau Trung tâm Thương mại Aeon Mall Đà Nẵng Thanh Khê (tổ chức từ ngày 6-11 – 8-11), Sở Công Thương TP tiếp tục tổ chức chương trình này tại Trung tâm MM Mega Market Đà Nẵng (từ ngày 20-11 – 22-11), tại Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam tại Đà Nẵng (từ ngày 11-12 – 13-12) và tại Siêu thị Co.opMart Đà Nẵng (từ ngày 25-12 – 27-12). Các hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Chương trình quảng bá sản phẩm “Made in Da Nang” gồm có: Khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm gồm có 18 gian/bàn trưng bày, giới thiệu các sản phẩm là thực phẩm, đồ uống, hoá mỹ phẩm, đặc sản địa phương, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, quà tặng lưu niệm, hàng tiêu dùng và các sản phẩm tiêu biểu khác của gần 20 doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh có sản phẩm đạt các chứng nhận sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm quà tặng lưu niệm, sản phẩm làng nghề, sản phẩm khởi nghiệp, v.v… của TP Đà Nẵng.

Người dân tham quan 1 gian hàng tại Khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm "Made in Da Nang".

Bên cạnh đó, các đơn vị tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm còn kết nối tìm cơ hội tiêu thụ với 4 trung tâm thương mại, siêu thị nói trên; bán sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng, đồng thời tổ chức các hoạt tư vấn, trải nghiệm, dùng thử sản phẩm, khuyến mãi, livestream quảng bá sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội, v.v… nhằm góp phần tăng cường tương tác với khách hàng và mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng. Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Đỗ Thị Quỳnh Trâm cho biết: Chương trình quảng bá sản phẩm “Made in Da Nang” năm 2026 là hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và quảng bá các sản phẩm tiêu biểu của TP. Thông qua việc tổ chức Chương trình tại các trung tâm thương mại, siêu thị lớn trên địa bàn TP, Sở Công Thương TP Đà Nẵng kỳ vọng tạo thêm không gian xúc tiến thương mại thiết thực, đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, tăng cường kết nối cung cầu và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa dịp cuối năm 2026…

PHÚ NAM