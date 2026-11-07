Khai mạc chương trình quảng bá sản phẩm 'Made in Đà Nẵng'

Đại diện lãnh đạo các đơn vị thực hiện nghi thức khai mạc chương trình. Ảnh: TÂM ĐAN

Chương trình quảng bá sản phẩm “Made in Đà Nẵng” diễn ra từ ngày 6-8/11 tại sảnh tầng 1, Trung tâm Thương mại AEON MALL Đà Nẵng. Quy mô gồm 18 gian/bàn trưng bày các sản phẩm thực phẩm, đồ uống, hóa mỹ phẩm, đặc sản địa phương, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, quà tặng lưu niệm, hàng tiêu dùng...

Đây là đợt quảng bá đầu tiên trong chuỗi 4 đợt diễn ra tại các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn thành phố do Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị tổ chức. Sau AEON MALL, chương trình sẽ được triển khai tại MM Mega Market Đà Nẵng, Lotte và Co.opmart Đà Nẵng.

Sở Công Thương kỳ vọng việc tổ chức các đợt quảng bá sẽ tạo điều kiện để sản phẩm Đà Nẵng tiếp cận nhiều nhóm khách hàng, mở rộng phạm vi nhận diện thương hiệu; đồng thời giúp doanh nghiệp có thêm cơ hội nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng, tìm kiếm đối tác, phát triển hệ thống phân phối và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng hàng hóa hiện đại.

Chương trình góp phần quảng bá sản phẩm Đà Nẵng gắn với việc thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Ảnh: TÂM ĐAN

Tại AEON MALL, bên cạnh hoạt động trưng bày còn diễn ra hoạt động kết nối, hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối của trung tâm thương mại này.

Ngoài ra, các doanh nghiệp tham gia hoạt động tư vấn, trải nghiệm, dùng thử sản phẩm, triển khai chương trình khuyến mại và livestream quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội; góp phần tăng cường tương tác với khách hàng và mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng.

Với thông điệp “Niềm tin hàng Việt”, Sở Công Thương mong muốn người dân và du khách tiếp tục quan tâm, ưu tiên lựa chọn, sử dụng và ủng hộ các sản phẩm có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, sản phẩm đặc trưng của thành phố Đà Nẵng.

Sau chương trình tại AEON MALL Đà Nẵng (đợt 1), chuỗi quảng bá sản phẩm “Made in Đà Nẵng” sẽ tiếp tục diễn ra tại Trung tâm MM Mega Market Đà Nẵng từ ngày 20 - 22/11 (đợt 2); đợt 3 diễn ra từ ngày 11 - 13/12 tại Trung tâm Thương mại Lotte Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng; đợt 4 từ ngày 25 - 27/12 tại Siêu thị Co.opmart Đà Nẵng.