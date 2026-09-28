Khai mạc chương trình phẫu thuật cho trẻ khuyết tật

Các đại biểu dự khai mạc

Dự chương trình có đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành, đơn vị tài trợ và gia đình các em nhỏ. Tham gia hỗ trợ chuyên môn có các chuyên gia, bác sĩ đến từ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và một số cơ sở y tế khác.

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu tại chương trình

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo Sở Y tế nhấn mạnh: Chương trình phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn là cơ hội tạo điều kiện để trẻ khuyết tật được khám, hội chẩn và điều trị ngay tại tỉnh.

Lãnh đạo sở đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp chặt chẽ với Trung tâm II và các chuyên gia, lựa chọn phương án điều trị phù hợp với từng trường hợp; bảo đảm an toàn trong phẫu thuật, theo dõi và chăm sóc trẻ chu đáo sau phẫu thuật.

Đại diện Quỹ Thiện tâm phát biểu tại chương trình

Tại chương trình, đại diện các chuyên gia và đơn vị tài trợ phát biểu, chia sẻ về việc đồng hành, hỗ trợ các em trong quá trình điều trị. Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Y tế cùng các đơn vị đồng hành đã trao quà động viên các trẻ em tham gia phẫu thuật.

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà, động viên trẻ em tham gia phẫu thuật

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh trao quà, động viên trẻ em tham gia phẫu thuật

Theo Sở Y tế, đến hết ngày 10/9, các xã, phường đã rà soát, tổng hợp danh sách 370 trẻ cần được khám, hội chẩn để xác định hướng điều trị, phẫu thuật. Trong ngày 28/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận trẻ, tổ chức khám, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và hoàn thiện thủ tục nhập viện. Trên cơ sở kết quả khám và hội chẩn, những trường hợp đủ điều kiện sẽ được phẫu thuật theo kế hoạch từ ngày 28/9 đến 2/10.

Các chuyên gia khám cho trẻ khuyết tật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Các chuyên gia khám cho trẻ khuyết tật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Để triển khai chương trình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã chuẩn bị nhân lực, phòng phẫu thuật, trang thiết bị và phương án chăm sóc sau phẫu thuật; phối hợp với các chuyên gia tuyến trung ương trong hội chẩn, điều trị. Chương trình giúp trẻ có thêm cơ hội cải thiện sức khỏe, khả năng vận động, sinh hoạt và hòa nhập cộng đồng.