Ngày 8/10, Sở Công Thương TPHCM khai mạc Chương trình Kết nối cung - cầu giữa TPHCM và các tỉnh, thành năm 2026. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, nhấn mạnh trong không gian phát triển mới, liên kết cung - cầu giữa TPHCM và các địa phương cần được nâng lên một bước. TPHCM là thị trường tiêu thụ lớn, đồng thời là đầu mối phân phối hàng hóa; trong khi nguồn hàng, vùng nguyên liệu của các tỉnh, thành giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm cung - cầu cho Thành phố. Mối liên kết này vì vậy cần được tổ chức thường xuyên và chặt chẽ hơn.

Theo đó, ông Nguyễn Lộc Hà đề nghị nâng tầm liên kết vùng, chuyển từ kết nối theo sự kiện sang liên kết thường xuyên theo ngành hàng, mùa vụ; gắn vùng nguyên liệu với chế biến, logistics, phân phối và tiêu thụ. Xây dựng chuỗi cung ứng có trách nhiệm, trong đó “Tick xanh trách nhiệm” tiếp tục được đẩy mạnh để nhà sản xuất, hệ thống phân phối và cơ quan quản lý cùng tham gia kiểm soát chất lượng hàng hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu

Thành phố yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển gian hàng số, bán hàng đa kênh, ứng dụng AI và tham gia thương mại điện tử xuyên biên giới; đồng thời nâng năng lực doanh nghiệp từ chất lượng, bao bì, truy xuất nguồn gốc đến phát triển sản phẩm phù hợp với hệ thống phân phối hiện đại và thị trường xuất khẩu. Một hướng quan trọng khác là phát triển chuỗi cung ứng xanh, gắn sản xuất với phân phối, tiêu dùng bền vững, qua đó nâng khả năng cạnh tranh của hàng Việt trước những yêu cầu mới của thị trường. Ông Nguyễn Lộc Hà giao Sở Công thương TPHCM theo dõi các thỏa thuận hợp tác sau chương trình, “lấy kết quả tiêu thụ và hiệu quả liên kết chuỗi làm thước đo”, nhằm bảo đảm các kết nối được chuyển thành đầu ra thực tế cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái đánh giá chương trình Kết nối cung - cầu giữa TPHCM và các tỉnh, thành phố tạo thêm cơ hội giao thương trực tiếp, đồng thời góp phần hình thành các mối liên kết ổn định giữa sản xuất và tiêu thụ. Đây là cơ sở hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương, nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường và tăng tính chủ động của các bên trong chuỗi cung ứng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái phát biểu

Thứ trưởng đề nghị, trong giai đoạn mới, chương trình tiếp tục nâng cao chất lượng kết nối giữa sản xuất và thị trường, phát triển chuỗi cung ứng xanh trở thành lợi thế cạnh tranh mới, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và thương mại điện tử trong kết nối thị trường... Bộ Công Thương kỳ vọng các kết nối được hình thành tại chương trình lần này tiếp tục được duy trì, cụ thể hóa thành những thỏa thuận hợp tác và các kênh phân phối ổn định trong thời gian tới, tạo ra giá trị lâu dài, gắn sản xuất với thị trường và nâng sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam

Theo Ban tổ chức , chương trình Kỷ niệm chặng đường 15 năm liên kết giữa TPHCM và hơn 20 tỉnh, thành phố. Sau 15 năm triển khai, kết nối cung - cầu đã vượt khỏi khuôn khổ một hoạt động xúc tiến thương mại. Từ kết nối bên mua - bên bán, chương trình từng bước hình thành mạng lưới giữa vùng sản xuất, doanh nghiệp, hợp tác xã với hệ thống phân phối, qua đó mở đầu ra cho nông sản, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và bổ sung nguồn hàng cho thị trường TPHCM.

Các đại biểu tham quan các gian hàng

Điểm mới năm nay là yêu cầu chất lượng được đặt ra ngay trong quá trình kết nối. Chương trình “Tick xanh trách nhiệm” tiếp tục được mở rộng, gắn trách nhiệm của nhà cung cấp với kiểm soát, hậu kiểm của hệ thống phân phối; đồng thời tăng truy xuất nguồn gốc, minh bạch thông tin sản phẩm. Cùng với đó, dữ liệu và AI được định hướng ứng dụng trong xác thực, phân tích, cảnh báo để hỗ trợ kiểm soát chất lượng hàng hóa. Hiệu quả kết nối vì vậy không chỉ nằm ở lượng hàng hóa được tiêu thụ, mà còn ở việc doanh nghiệp, hợp tác xã nâng được năng lực, chuẩn hóa sản phẩm và duy trì đầu ra ổn định sau chương trình.

Chương trình diễn ra đến ngày 11/10 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (phường Phú Thọ,TPHCM). Chương trình thực hiện kết nối giao thương B2B (Business-to-Business) tập trung giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với 15 hệ thống phân phối lớn, sàn thương mại điện tử; bán hàng đa kênh, livestream và quảng bá sản phẩm vùng miền. Trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng vùng miền, văn hóa và ẩm thực. Các hội thảo, workshop chuyên đề về chuỗi cung ứng xanh, chuyển đổi số và "Tick xanh trách nhiệm" trong kiểm soát chất lượng hàng hóa.