Khai mạc Chương trình giao lưu công tác Đảng, công tác chính trị lần thứ hai giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc

Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 làm trưởng đoàn Cảnh sát biển Việt Nam; Thiếu tướng Vương Tiểu Binh, Chính ủy Phân cục Nam Hải, Cục Cảnh sát biển Trung Quốc làm Trưởng đoàn Cảnh sát biển Trung Quốc.

Thiếu tướng Trần Văn Hậu phát biểu tại lễ khai mạc.

Thiếu tướng Trần Văn Hậu và Thiếu tướng Vương Tiểu Binh nhấn nút khai mạc Chương trình giao lưu CTĐ, CTCT lần thứ hai, năm 2026 giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc.

Tại lễ khai mạc, trưởng đoàn hai bên nhất trí khẳng định, hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm CTĐ, CTCT là nội dung có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố quan hệ hợp tác giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc; đồng thời tạo điều kiện để hai bên chia sẻ những cách làm hiệu quả trong xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, xây dựng tổ chức đảng và thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quang cảnh hội đàm trao đổi kinh nghiệm CTĐ, CTCT giữa hai lực lượng.

Quang cảnh lễ khai mạc.

Ngay sau lễ khai mạc, hai bên tiến hành hội đàm, trao đổi kinh nghiệm CTĐ, CTCT.

Tại hội đàm, hai bên cùng đánh giá kết quả hợp tác giữa hai lực lượng trong thời gian qua; trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai công tác CTĐ, CTCT, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo dục chính trị, tư tưởng và nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Hai bên cũng trao đổi một số vấn đề cùng quan tâm, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và thúc đẩy hợp tác giữa hai lực lượng trong thời gian tới.

Đại biểu hai lực lượng chụp ảnh lưu niệm.

Cùng ngày, đoàn Cảnh sát biển Việt Nam đã đến thăm Di tích Hội Thanh niên Cách mạng Việt Nam, tham quan Công viên Hoàng Hoa Cương và viếng mộ Liệt sĩ Phạm Hồng Thái. Thông qua các hoạt động, hai bên đã cùng ôn lại những dấu mốc lịch sử, truyền thống đoàn kết và hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc; qua đó, góp phần bồi đắp nhận thức, tình cảm và trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy quan hệ hữu nghị giữa hai nước, hai lực lượng ngày càng bền chặt hơn trong tương lai.