Dự chương trình có đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Hà Sỹ Huân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn cũ.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc chương trình “Đồng Phúc mùa vàng - Hương trà giữa tầng mây”.

Xã Đồng Phúc hiện sở hữu hàng nghìn cây chè Shan tuyết cổ thụ ở khu vực Bằng Phúc. Vùng chè Shan tuyết tại địa phương đã được xếp vào “Ngũ đại danh trà” của tỉnh Thái Nguyên.

Đại biểu và nhân dân tham dự chương trình.

Thời gian qua, xã Đồng Phúc đã quan tâm gìn giữ, phát triển vùng chè Shan tuyết; từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, phát triển các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP; thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ và tích cực quảng bá hình ảnh chè Shan tuyết Bằng Phúc.

Đặc biệt, việc Làng nghề chè Shan tuyết Bằng Phúc được công nhận, cùng với những cây chè cổ thụ được công nhận là Cây di sản Việt Nam là những dấu mốc góp phần khẳng định giá trị kinh tế, văn hóa và sinh thái của vùng chè.

Các trà nương pha trà.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đinh Quang Tuyên đề nghị xã quan tâm bảo tồn, phát triển bền vững vùng chè Shan tuyết; chuyển mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm trà.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên phát biểu tại chương trình.

Cùng với đó, địa phương cần phát huy hiệu quả sự kết hợp giữa trà, văn hóa và du lịch, đồng thời chuyển hóa những cơ hội từ Festival Trà Quốc tế thành các kết quả phát triển thiết thực.

Tại Lễ khai mạc, các đại biểu cùng thực hiện nghi thức “Đánh thức hương trà giữa tầng mây”; tham quan cây chè tổ. Nghi thức được tiến hành bằng các hồi: Khởi nguyên bảo trà; Dâng phẩm trà Shan; Đánh thức hương Shan; Khai chén Hoàng trà; Hương trà vươn xa.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên và các đại biểu thưởng thức hương vị trà Đồng Phúc.

Chương trình “Đồng Phúc mùa vàng - Hương trà giữa tầng mây” lần đầu tiên tổ chức có nhiều hoạt động, gồm: Thi cắm hoa trà Shan tuyết; trải nghiệm không gian văn hóa tại các trại; tham quan, mua sắm sản phẩm OCOP, ẩm thực; đêm tiệc trà và chương trình nghệ thuật “Hương trà giữa tầng mây”.

Bên cạnh các hoạt động tại địa phương, xã Đồng Phúc chủ trì xây dựng không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm chè Shan tuyết và các sản phẩm OCOP tại khu vực Phố đi bộ trung tâm tỉnh Thái Nguyên từ ngày 30-10 đến 7/11/2026. Đồng thời phối hợp đón tour du lịch số 4 “Mây ngàn Shan tuyết - Sóng nước Ba Bể”, thuộc hành trình “Chuyến tàu di sản” của tỉnh.