Khai mạc chuỗi triển lãm quốc tế về logistics và kho vận tại Hà Nội

Chuỗi triển lãm quốc tế về Kho vận, Tự động hóa, Chuỗi lạnh, Giao hàng thông minh và Logistics Việt Nam 2026 diễn ra trong hai ngày 28–29/10/2026. Ảnh: Mộc An/Mekong ASEAN.

Ngày 28/10, tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia (NECC), Hà Nội, Chuỗi triển lãm quốc tế về Kho vận, Tự động hóa, Chuỗi lạnh, Giao hàng thông minh và Logistics Việt Nam 2026 chính thức khai mạc. Sự kiện do Connect Exposition Asia tổ chức trong hai ngày 28–29/10, hướng đến kết nối các doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics, vận tải hàng hóa, kho vận và chuỗi cung ứng.

Chuỗi triển lãm năm nay gồm 4 sự kiện chuyên ngành: Triển lãm Kho vận và Tự động hóa Việt Nam (Vietnam Warehousing & Automation Show – VWAS); Triển lãm Chuỗi lạnh và Công nghiệp làm lạnh (Cold Chain & Refrigeration Exhibition – CO-REF); Triển lãm Giao hàng thông minh Việt Nam (Smart Delivery Vietnam – SDV); và Triển lãm Vận tải Hàng hóa và Logistics Việt Nam (Viet Cargo Expo – VCE).

Theo Ban tổ chức, sự kiện tạo cơ hội để các doanh nghiệp gặp gỡ đối tác, tiếp cận công nghệ mới và tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động. Các lĩnh vực được giới thiệu trải rộng từ vận tải hàng không, hàng hải, đường bộ, kho bãi, xử lý hàng hóa đến chuỗi cung ứng lạnh và công nghệ logistics.

Phát biểu tại lễ khai mạc sáng 28/10, ông Prashant Narain – Giám đốc Chiến lược và Kinh doanh của Connect Exhibition Asia, cho biết đây là lần thứ hai đơn vị tổ chức triển lãm về logistics và kho vận tại khu vực phía Bắc Việt Nam.

Ông Prashant Narain – Giám đốc Chiến lược và Kinh doanh của Connect Exhibition Asia. Ảnh: Mộc An/Mekong ASEAN.

Theo ông Prashant Narain, Connect Exhibition Asia tập trung vào thị trường Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam và Thái Lan. Chuỗi triển lãm năm nay được kỳ vọng tạo không gian để cộng đồng doanh nghiệp trao đổi về cơ hội, thách thức trong các lĩnh vực kho vận, logistics và chuỗi lạnh, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các bên trong ngành.

Trong khuôn khổ sự kiện, các phiên thảo luận chuyên đề được tổ chức từ sáng 28/10, tập trung vào những vấn đề như bảo đảm chất lượng hàng hóa trong chuỗi lạnh, nâng cao năng lực chuỗi cung ứng ASEAN, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và robot trong vận hành kho hàng, cũng như nâng cao hiệu quả vận tải hàng hóa bằng đường hàng không và đường biển,...

Theo thông tin giới thiệu, sự kiện dự kiến tổ chức hơn 1.000 phiên kết nối giao thương trực tiếp theo hình thức 1:1, được thiết kế theo nhu cầu và mục tiêu của từng doanh nghiệp.

Thông qua việc kết nối các ngành hàng và doanh nghiệp trong nước, quốc tế, sự kiện hướng đến tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế, mở rộng cơ hội kinh doanh xuyên biên giới và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực logistics, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng khu vực.