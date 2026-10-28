Toàn cảnh lễ khai mạc Chuỗi triển lãm quốc tế về Kho vận, Tự động hóa và Logistics Việt Nam 2026 tại Hà Nội. Ảnh: Anh Thư

Sáng 28/10, tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch Quốc gia (NECC), Hà Nội, Chuỗi triển lãm quốc tế về Kho vận, Tự động hóa, Chuỗi lạnh, Giao hàng thông minh và Logistics Việt Nam 2026 chính thức khai mạc. Sự kiện diễn ra trong hai ngày 28–29/10, kết hợp hoạt động triển lãm với chương trình hội thảo chuyên đề, tạo cơ hội kết nối doanh nghiệp, giới thiệu công nghệ và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực logistics và chuỗi cung ứng.

Sự kiện do Công ty TNHH Connect Exposition tổ chức gồm bốn triển lãm chuyên ngành: Triển lãm Kho vận và Tự động hóa Việt Nam (Vietnam Warehousing & Automation Show – VWAS); Triển lãm Chuỗi lạnh và Công nghiệp làm lạnh (Cold Chain & Refrigeration Exhibition – CO-REF); Triển lãm Giao hàng thông minh Việt Nam (Smart Delivery Vietnam – SDV); và Triển lãm Vận tải Hàng hóa và Logistics Việt Nam (Viet Cargo Expo – VCE).

Chuỗi triển lãm hướng đến kết nối các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kho vận, tự động hóa, chuỗi lạnh, giao nhận và vận tải hàng hóa. Thông qua hoạt động trưng bày và chương trình hội thảo chuyên đề, sự kiện tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp công nghệ, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác trong nước cũng như quốc tế.

Ông Prashant Narain - Giám đốc Chiến lược và Kinh doanh Connect Exposition Asia phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: Phương Thảo

Ông Mr.Prashant Narain, Giám đốc Chiến lược và Kinh doanh tại Connect Exposition Asia cho biết triển lãm nhấn mạnh định hướng tập trung vào thị trường Đông Nam Á, đặc biệt chú trọng đến sự phát triển và hoạt động của thị trường Việt Nam và Thái Lan. Thông qua việc tập trung vào hai thị trường này, sự kiện hướng tới giải quyết các yêu cầu đặc thù về logistics tại từng thị trường và đáp ứng nhu cầu ngày càng thay đổi của chuỗi cung ứng trong khu vực.

Trong bối cảnh hoạt động logistics ngày càng đòi hỏi khả năng tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và tăng cường tính liên kết, việc ứng dụng công nghệ và các mô hình quản lý hiện đại đang trở thành một trong những hướng đi được doanh nghiệp quan tâm. Các lĩnh vực như tự động hóa kho hàng, quản lý chuỗi lạnh, theo dõi hàng hóa và tối ưu hóa quy trình giao nhận ngày càng có vai trò quan trọng trong hoạt động lưu thông hàng hóa.

Đại diện Ban Tổ chức và các khách mời thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm. Ảnh: Phương Thảo

Trong khuôn khổ sự kiện, chương trình hội thảo chuyên đề diễn ra trong hai ngày 28 và 29/10/2026, với 7 phiên tọa đàm, tập trung vào những vấn đề trọng tâm của ngành logistics và chuỗi cung ứng.

Đáng chú ý, ngày 28/10 diễn ra các phiên thảo luận với các nội dung: “Chuỗi lạnh không thỏa hiệp - Bảo đảm tính toàn vẹn của thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa”; “Xây dựng chuỗi cung ứng ASEAN vững mạnh hơn - Quản trị rủi ro và thúc đẩy thương mại khu vực”; “Tự động hóa từ kho đến tận cửa - AI, robot và xử lý đơn hàng thông minh”; “Kết nối vận tải hàng hóa - Xây dựng mạng lưới logistics hàng không và đường biển nhanh hơn, thông minh hơn và có khả năng chống chịu tốt hơn”; và “Hàng hóa thông minh, vận hành thông minh hơn - Chuyển đổi hoạt động xử lý hàng hóa và logistics bằng công nghệ”.

Ngày 29/10, chương trình tiếp tục với hai phiên thảo luận: “Nhanh hơn, thông minh hơn, kết nối hơn - Chuyển đổi mạng lưới bưu chính, chuyển phát bưu kiện và logistics Việt Nam” và “Từ giỏ hàng đến tay khách hàng - Định hình lại quy trình hoàn tất đơn hàng thương mại điện tử và bán lẻ tại Việt Nam”.

Chuỗi triển lãm quốc tế về Kho vận, Tự động hóa và Logistics Việt Nam 2026 hướng đến thúc đẩy giao thương, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế, đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị tiếp cận giải pháp công nghệ và cập nhật xu hướng phát triển của ngành logistics. Qua đó, sự kiện góp phần mở rộng cơ hội hợp tác và thúc đẩy đổi mới trong hệ sinh thái logistics và chuỗi cung ứng.