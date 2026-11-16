Khai mạc Chuỗi sự kiện khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành xây dựng năm 2026

Các đại biểu tham dự Chuỗi sự kiện khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành xây dựng năm 2026. (Ảnh: Tạ Hải)

Đến dự sự kiện có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Cùng dự có hơn 1.000 đại biểu, khách mời là lãnh đạo các cơ quan trung ương, các bộ, ngành, địa phương; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp.

Chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 16 đến 18/11 thể hiện sự chủ động của Bộ Xây dựng trong việc thực hiện các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, Bộ Xây dựng đã tổ chức ra mắt Cổng thông tin Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Bộ Xây dựng; Hội nghị chuyên đề về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với mục tiêu tăng trưởng; Lễ tuyên dương các tập thể, nhà giáo, nhà khoa học có đóng góp cho sự phát triển khoa học, công nghệ ngành xây dựng; Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số ngành xây dựng.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Tạ Hải)

Phát biểu khai mạc sự kiện, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đã báo cáo một số kết quả tích cực đạt được trong thời gian qua của ngành xây dựng trong triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nhiều công nghệ tiên tiến như Mô hình thông tin công trình BIM trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình, vật liệu mới và các giải pháp kỹ thuật hiện đại đã được nghiên cứu, ứng dụng trong thiết kế, thi công và quản lý vận hành, khai thác các công trình xây dựng, giao thông.

Bộ đã chủ động xác định, đề xuất và được Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và đang triển khai 6 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, hướng tới từng bước làm chủ công nghệ; triển khai và tiếp nhận 761 sản phẩm đề xuất từ 53 cơ quan, đơn vị, trong và ngoài Bộ. Hội đồng Khoa học Bộ Xây dựng đã đánh giá, lựa chọn được 138 sản phẩm tiêu biểu để công bố trên Cổng thông tin khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của Bộ.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Bộ đã hoàn thành đưa vào vận hành 10/10 cơ sở dữ liệu, đồng bộ hơn 11 triệu bản ghi với Trung tâm Dữ liệu quốc gia; tỷ lệ thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 96,8%. Những kết quả này từng bước tạo nền tảng để đổi mới phương thức quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển ngành xây dựng.

Bộ trưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong ngành tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức tổ chức hoạt động khoa học, công nghệ, lấy yêu cầu thực tiễn, hiệu quả ứng dụng và đóng góp cho tăng trưởng làm thước đo. Tập trung nghiên cứu, ứng dụng những công nghệ, giải pháp có khả năng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả đầu tư và năng lực cạnh tranh của ngành.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển và khai thác hiệu quả dữ liệu số, ứng dụng công nghệ mới và các giải pháp quản lý hiện đại. Chuyển mạnh từ số hóa, kết nối dữ liệu sang khai thác dữ liệu phục vụ phân tích, dự báo, hoạch định chính sách và ra quyết định, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; phát huy vai trò của đội ngũ nhà khoa học, nhà giáo và các chuyên gia. Thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng và nhân rộng các kết quả nghiên cứu, sáng kiến, giải pháp công nghệ, tạo ra những giá trị thiết thực cho ngành và xã hội.

Các địa phương tăng cường phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chủ động tạo lập, cập nhật, kết nối và khai thác dữ liệu của địa phương trong các cơ sở dữ liệu của ngành xây dựng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại sự kiện. (Ảnh: Tạ Hải)

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao Bộ Xây dựng đã chủ động tổ chức Chuỗi sự kiện với nhiều hoạt động thiết thực, có chiều sâu; đồng thời, cũng ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động cùng những kết quả tích cực của Bộ Xây dựng trong thời gian qua.

Trước yêu cầu của thực tiễn, Trung ương Đảng và Bộ Chính trị đã đưa ra những quyết sách rất kịp thời và mạnh mẽ với Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, xác định rõ mục tiêu đến năm 2030 quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP và bố trí ít nhất 3% tổng chi ngân sách hằng năm cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Định hướng phát triển đô thị thông minh quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035, mở ra hành lang pháp lý quan trọng cho phát triển hạ tầng và không gian đô thị hiện đại.

Ngành xây dựng giữ vị trí nền tảng, có vai trò kiến tạo không gian phát triển, đi trước mở đường cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra cho ngành xây dựng trong giai đoạn phát triển mới rất nặng nề, đòi hỏi những lời giải căn cơ bằng khoa học và công nghệ. Trong khi đó, nguồn lực đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) còn hạn chế; hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn cho công nghệ mới cập nhật chưa kịp thời; liên kết giữa viện nghiên cứu, nhà trường và doanh nghiệp chưa thực sự chặt chẽ; dữ liệu ngành còn phân tán, chưa phát huy hết giá trị.

Để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực trung tâm thúc đẩy tăng trưởng của ngành xây dựng, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế, tiêu chuẩn, quy chuẩn, biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh. Bộ Xây dựng chủ động rà soát các quy định thuộc phạm vi quản lý, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc về đặt hàng nghiên cứu, thử nghiệm, chuyển giao và sử dụng kết quả nghiên cứu. Thực hiện hiệu quả các cơ chế đã được ban hành; khuyến khích đổi mới sáng tạo, chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu theo quy định, đồng thời bảo đảm chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Đặc biệt, cần đẩy nhanh việc cập nhật hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức và phương pháp xác định chi phí phù hợp với công nghệ mới.

Thứ hai, tập trung nghiên cứu và từng bước làm chủ công nghệ phục vụ hạ tầng chiến lược. Bộ Xây dựng rà soát, lựa chọn chương trình công nghệ trọng điểm gắn với Danh mục công nghệ chiến lược được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Ưu tiên công nghệ xây dựng đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị; thi công công trình lớn, công trình ngầm; phát triển vật liệu tiên tiến, ít phát thải và quản lý hạ tầng thông minh. Xác định rõ những khâu cần tiếp nhận, những khâu có thể làm chủ và những sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung ứng.

Đối với đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, phải gắn đầu tư với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, phát triển công nghiệp hỗ trợ và nâng cao năng lực vận hành, bảo trì. Mỗi dự án lớn cần tạo cơ hội cho doanh nghiệp, viện, trường trong nước tham gia nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, tích hợp và thử nghiệm theo lộ trình phù hợp.

Thứ ba, phát triển dữ liệu dùng chung, đổi mới phương thức quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bộ Xây dựng tổ chức phát triển các cơ sở dữ liệu trong một kiến trúc thống nhất. Xác định rõ đơn vị chịu trách nhiệm về từng nguồn dữ liệu, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Việc kết nối, chia sẻ phải đi đôi với bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu theo quy định. Ưu tiên dữ liệu phục vụ quy hoạch, hoạt động xây dựng, nhà ở và thị trường bất động sản, kết cấu hạ tầng và vận tải. Tái sử dụng thông tin đã có, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, triển khai quyết liệt định hướng phát triển đô thị thông minh quốc gia với quan điểm “Một kiến trúc quốc gia, nhiều mô hình địa phương”. Đẩy mạnh ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM), hệ thống thông tin địa lý (GIS), trí tuệ nhân tạo (AI) và bản sao số xuyên suốt vòng đời từ quy hoạch, đầu tư đến vận hành.

Thứ tư, cần lấy những vấn đề thiết thực của người dân và doanh nghiệp làm cơ sở xác định nhiệm vụ đổi mới sáng tạo. Mọi nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phải hướng tới giải quyết những vấn đề cấp bách của cuộc sống: xử lý ngập úng, ùn tắc giao thông, bảo vệ môi trường đô thị, ứng phó biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để kết nối vận tải đa phương thức, nâng cao hiệu quả logistics. Đặc biệt, trong phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cần kết hợp đồng bộ giải pháp thiết kế, công nghệ thi công lắp ghép hiện đại và vật liệu mới.

Thứ năm, phát triển nhân lực chất lượng cao và tăng cường liên kết giữa Nhà nước-Nhà trường, Viện nghiên cứu-Doanh nghiệp. Bộ Xây dựng cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ đổi mới chương trình đào tạo đại học và giáo dục nghề nghiệp theo chuẩn quốc tế, tập trung vào các ngành mũi nhọn như đường sắt tốc độ cao, công trình ngầm, công nghệ vật liệu, quản lý đô thị thông minh và hạ tầng số. Khuyến khích mô hình liên kết thực chất giữa Nhà nước-Nhà trường, Viện nghiên cứu-Doanh nghiệp. Đồng thời, cần có cơ chế đãi ngộ để thu hút, trọng dụng đội ngũ “tổng công trình sư”, chuyên gia đầu ngành trong nước và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ sáu, đưa sản phẩm nghiên cứu vào ứng dụng và tăng cường kỷ luật thực hiện. Cổng thông tin khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Ngành ra mắt hôm nay phải thực sự trở thành “sàn giao dịch” kết nối cung-cầu công nghệ hiệu quả, minh bạch. Tôi đề nghị đồng chí Bộ trưởng Xây dựng trực tiếp chỉ đạo cụ thể hóa các kết luận của Hội nghị vào kế hoạch công tác năm 2027 và giai đoạn tiếp theo với tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ kết quả. Các bộ, ngành liên quan chủ động phối hợp, tháo gỡ kịp thời vướng mắc cho Bộ Xây dựng.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng các tập thể, nhà khoa học, nhà giáo được Bộ Xây dựng tuyên dương trong chương trình; mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, sớm đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, đồng thời tiếp tục dành nhiều tâm huyết dìu dắt, truyền lửa cho thế hệ kỹ sư, nhà khoa học trẻ, góp phần xây dựng ngành xây dựng ngày càng hiện đại, xanh và bền vững.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước khai trương Cổng thông tin khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Bộ Xây dựng. (Ảnh: Minh Đức)

Các đồng chí lãnh đạo tham quan gian hàng tại Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số ngành xây dựng. (Ảnh: Minh Đức)

Các cá nhân, tập thể nhận Bằng khen của Bộ trưởng Xây dựng tại lễ tuyên dương. (Ảnh: Minh Đức)