Chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 18-11 đến 6-12-2026, với chủ đề “Văn hóa Việt Nam qua những trang sách”, mang đến nhiều không gian trải nghiệm đa dạng, góp phần tôn vinh các giá trị di sản, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc và kết nối cộng đồng thông qua sách và các hoạt động văn hóa.

Các đại biểu cắt băng khánh thành khai mạc chuỗi hoạt động về văn hóa. Ảnh: QUỲNH YÊN

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là triển lãm ảnh “Sài Gòn - Dấu ấn di sản, lan tỏa giá trị văn hóa”, diễn ra từ ngày 18 đến 29-11, do UBND phường Sài Gòn phối hợp Đường sách TPHCM và Hội Nhiếp ảnh TPHCM tổ chức. Triển lãm giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh, tư liệu về di sản kiến trúc, lịch sử, tín ngưỡng và đời sống văn hóa tại địa phương.

Qua góc nhìn nghệ thuật, triển lãm góp phần tái hiện những dấu ấn văn hóa đặc trưng của Sài Gòn, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ di sản trong cộng đồng.

Biểu diễn trang phục của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Ảnh: QUỲNH YÊN

Phát biểu tại chương trình, bà Ngô Hải Yến, Phó Chủ tịch UBND phường Sài Gòn, cho biết, các hoạt động trong dịp này được tổ chức với mong muốn đưa di sản đến gần hơn với công chúng, kết nối những giá trị truyền thống với đời sống đương đại.

Bà Ngô Hải Yến, Phó Chủ tịch UBND phường Sài Gòn phát biểu tại chương trình. Ảnh: QUỲNH YÊN

Bảo tồn di sản không chỉ gìn giữ những giá trị của quá khứ, mà còn làm cho những giá trị ấy tiếp tục hiện diện và lan tỏa trong cuộc sống hôm nay. Bà Ngô Hải Yến kêu gọi mỗi người dân hãy là một chủ thể gìn giữ văn hóa; mỗi gia đình, mỗi khu dân cư hãy cùng xây dựng môi trường văn hóa đoàn kết, văn minh và nghĩa tình.

Đại biểu tham quan tại Triển lãm ảnh “Sài Gòn - Dấu ấn di sản, lan tỏa giá trị văn hóa”. Ảnh: QUỲNH YÊN

Trong thời gian diễn ra chuỗi hoạt động, các gian hàng tại Đường sách TPHCM sẽ trưng bày, giới thiệu và phát hành các đầu sách mới, sách có giá trị về lịch sử, văn hóa, di sản, đất nước và con người Việt Nam.

Du khách tham quan Triển lãm ảnh “Sài Gòn - Dấu ấn di sản, lan tỏa giá trị văn hóa” tại Đường sách TPHCM. Ảnh: QUỲNH YÊN

Cùng thời điểm, tại Đường sách Thủ Đức (đường Hồ Thị Tư, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM) diễn ra Triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật “Di sản kể câu chuyện về Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh”. Triển lãm giới thiệu 70 tác phẩm của các nghệ sĩ nhiếp ảnh thuộc Hội Nhiếp ảnh TPHCM, tái hiện những nét đặc sắc của di sản Thành phố thông qua hình ảnh các công trình kiến trúc, không gian văn hóa, lễ hội, phong tục và đời sống cộng đồng. Thời gian triển lãm diễn ra đến ngày 30-11.