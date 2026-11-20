Sáng 20/11, tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh cơ sở 2, Sở VH,TT&DL tổ chức khai mạc các hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026.

Bà Phạm Thị Trung - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc.

Chuỗi hoạt động gồm Liên hoan cồng chiêng, xoang và trình diễn di sản văn hóa; trưng bày, giới thiệu các chuyên đề di sản văn hóa; không gian ẩm thực, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng; triển lãm ảnh nghệ thuật “Sắc màu Di sản Văn hóa” và thi đấu các môn thể thao truyền thống.

Đại biểu cắt băng khai mạc chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026.

Các hoạt động nhằm giới thiệu, tôn vinh những giá trị di sản văn hóa tiêu biểu của địa phương; đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối di sản với cộng đồng, giúp người dân và du khách có thêm cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Trình diễn cồng chiêng, xoang và nhiều hoạt động khác diễn ra ngay sau lễ khai mạc.

Thông qua chuỗi hoạt động, Ban tổ chức hướng đến khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm của cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, trong bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.