Chương trình giới thiệu nhiều sản phẩm hàng thật - hàng giả giúp người dân nhận diện. Ảnh: Bảo Trung

Chương trình kết hợp hướng dẫn người tiêu dùng nhận diện sản phẩm chính hãng với hoạt động giới thiệu, kết nối tiêu thụ hàng Việt.

Điểm nhấn của không gian trưng bày là chủ đề "Hiểu hàng thật - Tránh hàng giả", giới thiệu nhiều nhóm sản phẩm thuộc lĩnh vực gia dụng, thể thao, thời trang, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng.

Cách nhận biết hàng thật – hàng giả được đại diện nhãn hàng chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Bảo Trung

Đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cùng các doanh nghiệp, nhãn hàng trực tiếp hướng dẫn người dân phân biệt hàng thật, hàng giả thông qua đặc điểm nhận diện, thông tin sản phẩm, dấu hiệu thương hiệu và những lưu ý khi lựa chọn hàng hóa.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh, phòng, chống hàng giả cần sự chung tay của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Khi người dân có kiến thức nhận diện, chủ động lựa chọn hàng hóa chính hãng sẽ góp phần hạn chế đầu ra của hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.

Nhiều sản phẩm hàng Việt cũng được tiếp tục giới thiệu trong dịp này. Ảnh: Bảo Trung

Song song với hoạt động nhận diện hàng thật - hàng giả, chương trình "Sức sống hàng Việt" lần thứ 16 dành không gian giới thiệu nhiều sản phẩm trong nước.

Qua hoạt động trưng bày và kết nối tiêu thụ, các doanh nghiệp có thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, tiếp cận người tiêu dùng, đồng thời tiếp nhận phản hồi từ thị trường để tiếp tục hoàn thiện chất lượng và mẫu mã.

Đáng chú ý, từ 19h đến 22h cùng ngày, chương trình lần đầu tiên triển khai hoạt động hướng dẫn phân biệt hàng thật - hàng giả kết hợp với kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng Việt trên nền tảng livestream.

Sự kiện thu hút đông đảo người quan tâm tham quan. Ảnh: Bảo Trung

Việc kết hợp giữa trưng bày trực tiếp và livestream được kỳ vọng sẽ mở rộng khả năng tiếp cận thông tin đến đông đảo người tiêu dùng, giúp người dân vừa nâng cao kỹ năng nhận diện hàng hóa chính hãng, vừa có thêm cơ hội tiếp cận các sản phẩm Việt Nam có nguồn gốc rõ ràng. Qua đó góp phần lan tỏa thông điệp tiêu dùng có trách nhiệm, xây dựng niềm tin đối với hàng Việt và thúc đẩy phát triển thị trường trong nước theo hướng minh bạch, lành mạnh.