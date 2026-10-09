Khai mạc chuỗi hoạt động Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV

Đoàn nghệ nhân tỉnh Thái Nguyên biểu diễn khèn Mông tại Ngày hội.

Ngày hội quy tụ các đoàn đến từ 11 tỉnh, thành phố: Thái Nguyên, Cao Bằng, Điện Biên, Đắk Lắk, Lai Châu, Lào Cai, Nghệ An, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Phú Thọ và Sơn La.

Sau Lễ khai mạc, các hoạt động văn hóa, trải nghiệm và thi đấu thể thao đã diễn ra, tạo không gian để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên và đồng bào dân tộc Mông giao lưu, thể hiện tài năng, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc tới nhân dân và du khách.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Ngày hội.

Điểm nhấn là phần thi trình diễn khèn Mông. Qua đó, thể hiện nét đặc sắc trong đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào dân tộc Mông, tôn vinh giá trị của nhạc cụ truyền thống.

Tham gia Ngày hội, Đoàn Thái Nguyên giao lưu, trình diễn khèn, giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh.

Ngày hội góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và quảng bá giá trị văn hóa truyền thống của các địa phương.