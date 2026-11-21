Tiết mục trống hội biểu diễn tại lễ khai mạc. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Sáng 21/11, tại sân khấu trước Tượng đài vua Lý Thái Tổ, khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026.

Chương trình do Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện.

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố; đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; cùng các nghệ nhân, văn nghệ sỹ và đông đảo nhân dân.

Sự kiện diễn ra từ ngày 21-24/11 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và một số không gian văn hóa trên địa bàn Thủ đô nhằm tôn vinh, quảng bá các giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt Nam và Thăng Long-Hà Nội; hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Chương trình mở đầu lúc 7 giờ sáng ngày 21/11 bằng lễ dâng hương Đức Vua Lý Thái Tổ.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương vua Lý Thái Tổ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Từ sân khấu trước Tượng đài Vua Lý Thái Tổ đến các tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, nhân dân và du khách được hòa mình vào không gian văn hóa đậm sắc màu của Thăng Long-Hà Nội, chào đón các đoàn diễu hành với sự tham gia của hơn 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ và người dân đến từ các xã, phường của Hà Nội và thưởng thức những màn trình diễn của chính các cộng đồng đang gìn giữ, thực hành và trao truyền di sản.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026), đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Đây là dịp để tôn vinh những giá trị trường tồn của văn hóa dân tộc, tri ân các thế hệ đã gìn giữ, bồi đắp và trao truyền những giá trị đó, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng sáng tạo, để văn hóa tiếp tục trở thành sức mạnh của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định văn hóa là cội nguồn sức sống, sức mạnh tinh thần làm nên bản lĩnh, khí phách và sự trường tồn của dân tộc; đồng thời nhấn mạnh tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi."

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trong giai đoạn phát triển mới, đất nước cần phát huy sức mạnh con người Việt Nam, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ bản sắc dân tộc với tiếp thu tinh hoa nhân loại, giữa truyền thống với đổi mới, sáng tạo. Ngày Văn hóa Việt Nam cần thực sự trở thành ngày hội của nhân dân, nơi mọi người được tham gia, trải nghiệm, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Đối với Hà Nội, trải qua hơn một nghìn năm lịch sử, Thủ đô là nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa nhiều giá trị tiêu biểu của văn hóa Việt Nam, thể hiện qua hệ thống di sản, di tích, làng nghề, phố cổ, các loại hình nghệ thuật và nếp sống được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Để văn hóa trở thành nguồn lực, động lực phát triển, Hà Nội xác định tiếp tục đặt văn hóa và con người ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển; ưu tiên nguồn lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản và nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa.

Thành phố chú trọng xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nhân ái, sáng tạo; phát triển công nghiệp văn hóa, các không gian sáng tạo, sản phẩm và dịch vụ văn hóa mang bản sắc Thủ đô; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong bảo tồn, phát huy di sản; phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, huy động sức mạnh của toàn xã hội trong xây dựng và phát triển văn hóa.

Trong khuôn khổ sự kiện, các chương trình biểu diễn nghệ thuật được tổ chức tại sân khấu Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực Tượng đài Cảm Tử và ngã tư Tràng Tiền Plaza-Hàng Khay.

Du khách thích thú ghi lại hình ảnh và giao lưu với các thành viên đoàn diễu hành trong trang phục truyền thống tại Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Tại Nhà hát Múa rối Thăng Long và Nhà hát Kịch Hà Nội, các suất diễn hằng ngày giới thiệu những trích đoạn, tiểu phẩm về Hà Nội, kết hợp giao lưu với nghệ sĩ và trải nghiệm nghệ thuật rối truyền thống.

Các không gian trưng bày, trải nghiệm văn hóa được bố trí tại Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm, Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm và trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, số 47 Hàng Dầu, giới thiệu di sản, sản phẩm làng nghề, nghệ thuật truyền thống và đời sống văn hóa Thủ đô./.