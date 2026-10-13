Mang thông điệp "Một điểm đến, ba triển lãm", đây là lần đầu tiên ba triển lãm quốc tế quy mô lớn thuộc các ngành công nghiệp trụ cột, bao gồm cơ khí chính xác và chế tạo, điện tử và bán dẫn, công nghệ chế biến và đóng gói, được đồng tổ chức trong cùng một không gian.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc chuỗi ba triển lãm quốc tế về cơ khí, bán dẫn và đóng gói tại Hà Nội.

Sự kiện diễn ra từ ngày 13 đến hết 15-10, với tổng diện tích trưng bày 10.000m², quy tụ hơn 300 doanh nghiệp và thương hiệu tham gia trưng bày đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện dự kiến đón hơn 8.000 khách tham quan thương mại, gồm các doanh nghiệp sản xuất, nhà cung ứng, đơn vị công nghệ, chuyên gia và đối tác trong hệ sinh thái công nghiệp.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Ian Roberts, Phó chủ tịch cấp cao khu vực châu Á của Informa Markets - đơn vị uy tín trong tổ chức triển lãm quốc tế nhấn mạnh: Việc kết hợp cả ba sự kiện phản ánh xu hướng kết nối liên ngành ngày càng chặt chẽ của nền sản xuất hiện đại. Trong đó, cơ khí chính xác cung cấp thiết bị gia công, điện tử và bán dẫn cung cấp giải pháp thông minh, còn công nghệ đóng gói giúp hoàn thiện sản phẩm đưa ra thị trường. Sự kiện mở ra không gian giao thương toàn diện cho các nhà sản xuất, đặc biệt là tại vùng kinh tế trọng điểm phía bắc.

Đại diện Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), ông Chu Việt Cường đánh giá cao mô hình kết nối liên ngành tại sự kiện. Việc tạo dựng hệ sinh thái kết nối giao thương trực tiếp giúp doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, tiếp cận công nghệ tiên tiến, chuyển từ tư duy gia công sang nâng cao năng lực tự chủ, tăng tỷ lệ nội địa hóa và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu theo tinh thần Quyết định số 929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Chu Việt Cường cũng cho rằng, trong cơ khí chính xác và chế tạo, chúng ta cần tiếp tục phát triển năng lực gia công chính xác, khuôn mẫu, đồ gá, linh kiện, phụ tùng và các sản phẩm cơ khí có hàm lượng công nghệ cao; đồng thời đẩy mạnh tự động hóa, robot và sản xuất thông minh.

Trong lĩnh vực chế biến thực phẩm và bao bì, việc ứng dụng công nghệ hiện đại, tự động hóa, tiết kiệm năng lượng, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc sẽ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm Việt Nam.

Trong điện tử và bán dẫn, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Bên cạnh thu hút đầu tư, cần từng bước phát triển năng lực trong nước về thiết kế, linh kiện, vật liệu, thiết bị, đóng gói, kiểm thử và các dịch vụ kỹ thuật; đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Với những định hướng nêu trên, ông Chu Việt Cường kỳ vọng thông qua các hoạt động kết nối tại triển lãm sẽ có thêm nhiều hợp đồng, chương trình hợp tác, dự án đầu tư, đặc biệt là các chương trình phát triển nhà cung cấp Việt Nam cho các doanh nghiệp lớn và các tập đoàn quốc tế.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đây là cơ hội để tìm hiểu yêu cầu của khách hàng, đánh giá năng lực hiện tại và chủ động đầu tư nâng cấp công nghệ, quản trị và chất lượng nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường.

Quang cảnh lễ khai mạc chuỗi ba triển lãm.

Các khách mời tham quan triển lãm.

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, bên cạnh hoạt động trưng bày máy móc, công nghệ mới, Ban tổ chức phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội (HANSIBA), Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI), Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA) tổ chức chuỗi diễn đàn chuyên sâu về phát triển công nghiệp hỗ trợ, tự động hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nhà máy thông minh.