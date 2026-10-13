Khai mạc chuỗi ba triển lãm quốc tế về cơ khí, bán dẫn và đóng gói tại Hà Nội

Các đại biểu cắt băng chính thức khai mạc chuỗi ba triển lãm quốc tế MTA Hanoi 2026, SemiTronics Vietnam 2026 và ProPak Hanoi 2026 tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (VEC). (Ảnh: Bảo Ngân)

Mang thông điệp "Một điểm đến, ba triển lãm", sự kiện diễn ra từ ngày 13 đến hết ngày 15/10, quy tụ hơn 300 doanh nghiệp và thương hiệu trưng bày đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần đầu tiên ba triển lãm quốc tế quy mô lớn thuộc các ngành công nghiệp trụ cột, bao gồm cơ khí chính xác và chế tạo, điện tử và bán dẫn, công nghệ chế biến và đóng gói, được đồng tổ chức trong cùng một không gian.

Ông Ian Roberts, Phó Chủ tịch cấp cao khu vực châu Á của Informa Markets phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: Bảo Ngân)

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Ian Roberts, Phó Chủ tịch cấp cao khu vực châu Á của Informa Markets nhấn mạnh: Việc kết hợp cả ba sự kiện phản ánh xu hướng kết nối liên ngành ngày càng chặt chẽ của nền sản xuất hiện đại. Trong đó, cơ khí chính xác cung cấp thiết bị gia công, điện tử và bán dẫn cung cấp giải pháp thông minh, còn công nghệ đóng gói giúp hoàn thiện sản phẩm đưa ra thị trường. Sự kiện mở ra không gian giao thương toàn diện cho các nhà sản xuất, đặc biệt là tại vùng kinh tế trọng điểm phía bắc.

Ông Chu Việt Cường, đại diện Cục Công nghiệp (Bộ Công thương) phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: Bảo Ngân)

Đại diện Cục Công nghiệp (Bộ Công thương), ông Chu Việt Cường đánh giá cao mô hình kết nối liên ngành tại sự kiện. Việc tạo dựng hệ sinh thái kết nối giao thương B2B trực tiếp giúp doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, tiếp cận công nghệ tiên tiến, chuyển đổi từ tư duy gia công sang nâng cao năng lực tự chủ, tăng tỷ lệ nội địa hóa và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu theo tinh thần Quyết định số 929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), đại diện Bộ Công thương cũng gửi lời chúc mừng đến cộng đồng doanh nghiệp, kỳ vọng chuỗi triển lãm sẽ thúc đẩy nhiều hợp đồng hợp tác, dự án đầu tư và chương trình phát triển nhà cung ứng nội địa chất lượng cao.

Đông đảo đại biểu các bộ, ngành, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp tham dự lễ khai mạc. (Ảnh: Bảo Ngân)

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, bên cạnh hoạt động trưng bày máy móc, công nghệ mới, Ban tổ chức phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hà Nội (HANSIBA), Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI), Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA) tổ chức chuỗi diễn đàn chuyên sâu về phát triển công nghiệp hỗ trợ, tự động hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nhà máy thông minh.