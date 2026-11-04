Khai mạc chuỗi 5 triển lãm kết nối các lĩnh vực công nghiệp

Từ ngày 4-6/11/2026, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Công ty Informa Markets Việt Nam và các đối tác phối hợp tổ chức Chuỗi triển lãm Công nghiệp năm 2026.

Chuỗi 5 triển lãm diễn ra đồng thời gồm: Triển lãm và Hội thảo quốc tế lần thứ 17 về cấp thoát nước, công nghệ lọc và xử lý nước thải (Vietwater 2026); Tuần lễ Năng lượng Việt Nam (Vietnam Energy Week); Triển lãm quốc tế về công nghệ lạnh, điều hòa không khí và tòa nhà thông minh (HVACR Vietnam); Hội chợ Triển lãm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VSIF) và Triển lãm quốc tế về trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây (Vietnam Data Center & Cloud Confex).

Chuỗi 5 triển lãm từ năng lượng, cấp thoát nước, hệ thống điều hòa không khí đến công nghiệp hỗ trợ và hạ tầng số, sự kiện mở ra cơ hội kết nối giữa nhà sản xuất, nhà cung cấp công nghệ, chủ đầu tư và khách hàng thương mại.

Chuỗi triển lãm dự kiến thu hút hơn 800 doanh nghiệp đến từ hơn 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, mở ra cơ hội kết nối giao thương, đầu tư và chuyển giao công nghệ. Điểm nhấn là các chương trình kết nối giao thương chuyên sâu, gồm Chương trình Người mua hàng chiến lược (Hosted Buyer Programme) và Chương trình Kết nối kinh doanh (B2B Matching Program), với các cuộc gặp trực tiếp giữa doanh nghiệp và đối tác có nhu cầu hợp tác cụ thể.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Phương Yến - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin năng lượng và Phát triển thị trường điện lực, Cục Điện lực, Bộ Công Thương cho biết, nước ta năng lượng luôn giữ vai trò nền tảng đối với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và bảo đảm các mục tiêu phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Thị Phương Yến - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin năng lượng và Phát triển thị trường điện lực, Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, ngành năng lượng toàn cầu đang chứng kiến những thay đổi sâu sắc.

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm cung ứng năng lượng đầy đủ, an toàn và ổn định, mà còn phải từng bước xây dựng một hệ thống năng lượng hiện đại, hiệu quả, có khả năng thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của công nghệ và thị trường.

Để thực hiện được những mục tiêu đó, bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, chính sách và phát triển cơ sở hạ tầng, chúng ta cần đặc biệt coi trọng vai trò của đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, huy động nguồn lực đầu tư và tăng cường hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư nhân.

Chính trong bối cảnh đó, bà Nguyễn Thị Phương Yến khẳng định Tuần lễ Năng lượng Việt Nam 2026 được tổ chức rất đúng thời điểm, với ý nghĩa và giá trị thực tiễn rõ nét. Điểm đáng ghi nhận của sự kiện không chỉ nằm ở quy mô triển lãm hay sự đa dạng của các công nghệ, giải pháp được giới thiệu, mà quan trọng hơn là cách tiếp cận kết nối giữa chính sách, công nghệ, thị trường và đầu tư, tạo nên một không gian trao đổi và hợp tác đa chiều giữa các bên tham gia.

Ông Nguyễn Hồng Hiếu - Phó cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, chuyển đổi số toàn diện được xác định là "ưu tiên hàng đầu cho quản trị tài nguyên nước bền vững".

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Hồng Hiếu - Phó cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, những năm tới Cục xác định chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực tài nguyên nước là ưu tiên hàng đầu cho quản trị tài nguyên nước bền vững, cũng như đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ phục vụ cho việc thực thi Luật Tài nguyên nước, tập trung vào các nội dung điều hòa phân phối tài nguyên nước; hạch toán tài nguyên nước; sử dụng nước tuần hoàn, sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả; cải tạo, phục hồi nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm,... nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước.

Triển lãm là dịp quan trọng để các cơ quan quản lý, tổ chức chuyên ngành, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu những tiến bộ khoa học công nghệ và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, công nghiệp và môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Triển lãm thu hút đông đảo khách tham quan

Đồng quan điểm, GS.TS. Nguyễn Văn Phước - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Nước và Môi trường TP. Hồ Chí Minh tin tưởng chuỗi triển lãm sẽ hình thành thêm những hợp tác cụ thể, đưa công nghệ vào ứng dụng hiệu quả, đóng góp cho chất lượng tăng trưởng và môi trường sống của Thành phố.

Việc tổ chức đồng thời các triển lãm chuyên ngành thể hiện sự kết nối giữa các lĩnh vực trong sản xuất và chuyển đổi xanh. Qua đó, doanh nghiệp có thể lựa chọn công nghệ đồng bộ, cân nhắc hiệu suất, chi phí vận hành và khả năng bảo trì, hướng đến sử dụng tài nguyên hiệu quả và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ngoài ra, nhiều chương trình hội nghị và đào tạo chuyên ngành cũng được tổ chức, gồm Diễn đàn Chuyển đổi Năng lượng Việt Nam, Hội nghị Trung tâm Dữ liệu & Điện toán đám mây Việt Nam, Hội nghị Quốc tế HVAC và chương trình đào tạo từ EAVCED.

Đáng chú ý, Cuộc thi Thiết kế HVAC Sinh viên toàn quốc 2026, phối hợp tổ chức cùng Hội Khoa học Kỹ thuật Lạnh và Điều hòa Không khí Việt Nam (VISRAE) và Chi hội ASHRAE Việt Nam, sẽ tạo cơ hội để sinh viên ứng dụng kiến thức chuyên ngành vào các dự án thực tiễn, đồng thời góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành.

Triển lãm dự kiến sẽ thu hút hơn 20,000 lượt khách tham quan chuyên ngành trong 3 ngày diễn ra triển lãm.