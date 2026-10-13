Khai mạc chuỗi 3 triển lãm quốc tế thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng công nghiệp

Ngày 13/10, tại tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, Informa Markets Việt Nam chính thức tổ chức lễ khai mạc chuỗi ba triển lãm quốc tế gồm Triển lãm Quốc tế về Công nghệ Xử lý, Chế biến và Đóng gói – ProPak Hanoi 2026; Triển lãm Quốc tế lần thứ 11 về Cơ khí Chính xác và Sản xuất Chế tạo – MTA Hanoi 2026; và Triển lãm Quốc tế về Điện tử và Điện tử Bán dẫn tại Việt Nam – SemiTronics Vietnam 2026.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.

Ba triển lãm diễn ra đồng thời từ ngày 13–15/10/2026 hình thành mô hình “Một điểm đến – Ba triển lãm” với hệ sinh thái công nghiệp đa lĩnh vực, kết nối công nghệ, giải pháp và cơ hội hợp tác trải dài từ cơ khí chính xác, sản xuất chế tạo đến điện tử – bán dẫn và công nghệ xử lý, chế biến, đóng gói.

Phát biểu khai mạc, ông Ian Roberts, Phó Chủ tịch cấp cao khu vực châu Á của Informa Markets nhấn mạnh: Việc đồng tổ chức ba triển lãm phản ánh thực tiễn của nền sản xuất hiện đại, nơi các ngành công nghiệp ngày càng gắn kết chặt chẽ với nhau. Cơ khí chính xác cung cấp máy móc, thiết bị; điện tử và bán dẫn mang lại năng lực điều khiển thông minh; công nghệ chế biến và đóng gói đưa sản phẩm hoàn chỉnh ra thị trường. Trong ba ngày tới, quý vị sẽ có cơ hội tiếp cận trọn vẹn chuỗi giá trị này tại cùng một địa điểm.

Đáng lưu ý, Informa Markets lựa chọn Hà Nội cũng xuất phát từ định hướng rõ ràng. Bởi miền Bắc Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những khu vực sản xuất năng động nhất châu Á. Tại Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên và Hưng Yên, năng lực công nghiệp không ngừng được mở rộng, chuỗi cung ứng ngày càng hoàn thiện, và các nhà đầu tư quốc tế đang tích cực tìm kiếm đối tác trong nước có năng lực. Cam kết chiến lược của Việt Nam trong việc phát triển ngành bán dẫn và công nghệ cao càng tiếp thêm động lực cho xu thế này.

Nhiều máy móc hiện đại được trưng bày tại triển lãm.

Theo ông Ian Roberts, 3 triển lãm năm nay quy tụ hơn 300 đơn vị trưng bày đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng các gian hàng tế, hội thảo chuyên ngành, chương trình đào tạo và hoạt động kết nối giao thương. Informa Markets vinh dự được đồng hành cùng các ngành công nghiệp Việt Nam nhiều năm qua và cam kết tiếp tục mang đến những nền tảng chuyên nghiệp, đạt chuẩn quốc tế, kết nối công nghệ toàn cầu với doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời thúc đẩy thương mại, đầu tư và hợp tác lâu dài.

Đại diện Cục Công nghiệp (Bộ Công thương), ông Chu Việt Cường đánh giá cao mô hình kết nối liên ngành tại sự kiện. Việc tổ chức đồng thời ba triển lãm tạo ra một không gian kết nối có tính liên ngành, từ công nghệ cơ khí, chế tạo chính xác, tự động hóa đến chế biến, đóng gói, điện tử và bán dẫn. Đây không chỉ là dịp để giới thiệu công nghệ, máy móc và sản phẩm mới, mà còn là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các xu hướng công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu mới của thị trường, qua đó tìm kiếm đối tác, mở rộng hợp tác và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo ông Chu Việt Cường, trong những năm qua, công nghiệp Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Việt Nam tiếp tục là điểm đến quan trọng của dòng vốn đầu tư quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng, xuất khẩu, chuyển giao công nghệ và hình thành nhiều chuỗi sản xuất có quy mô khu vực và toàn cầu.

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, yêu cầu đặt ra đối với công nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới là phải nâng cao hơn nữa năng lực của doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Do đó, cần chuyển từ tư duy chủ yếu dựa vào thu hút đầu tư sang đồng thời phát triển năng lực sản xuất trong nước, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và tăng cường khả năng tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng. Đây cũng là một trong những định hướng quan trọng của Bộ Công Thương trong triển khai các chính sách phát triển công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ.

Ông Chu Việt Cường cho biết: Thời gian tới, Bộ Công Thương xác định phát triển công nghiệp hỗ trợ cần chuyển mạnh từ hỗ trợ riêng lẻ sang phát triển năng lực doanh nghiệp và phát triển chuỗi cung ứng. Trọng tâm là hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực công nghệ, chất lượng, quản trị, chuyển đổi số, tự động hóa, truy xuất nguồn gốc và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của doanh nghiệp đầu chuỗi và thị trường quốc tế.

Đồng thời, cần tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, giữa doanh nghiệp dẫn dắt và doanh nghiệp nhỏ và vừa; thúc đẩy hoạt động tìm kiếm, đánh giá và phát triển nhà cung cấp trong nước. Đây là giải pháp quan trọng để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, gia tăng giá trị tạo ra tại Việt Nam và nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Cơ hội để doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệp và tìm kiếm bạn hàng.

Ba triển lãm có ý nghĩa thiết thực trong thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp chủ lực. Trong đó, cơ khí chế tạo cần đẩy mạnh gia công chính xác, tự động hóa và sản xuất thông minh; ngành chế biến thực phẩm, bao bì cần ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng; ngành điện tử, bán dẫn cần phát triển năng lực trong nước, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Cục Công nghiệp kỳ vọng các triển lãm trở thành cầu nối hiệu quả giữa công nghệ, doanh nghiệp, thị trường và chuỗi cung ứng, thúc đẩy hợp tác, đầu tư và phát triển nhà cung cấp Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp trong nước nâng cấp công nghệ, quản trị, chất lượng, mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh của các ngành công nghiệp chủ lực.

Theo Ban tổ chức, ProPak Hanoi 2026 giới thiệu các công nghệ và giải pháp trong lĩnh vực bao bì, chế biến thực phẩm, đồ uống, dược phẩm, logistics và chuỗi cung ứng lạnh, quy tụ nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Bên cạnh hoạt động trưng bày, triển lãm tổ chức các hội thảo chuyên ngành về công nghệ thực phẩm, dược phẩm, bao bì bền vững, trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), quy định PPWR của châu Âu và chuyển đổi xanh.

Các chương trình đào tạo với Viện Bao bì Australia, diễn đàn chuyên môn và kết nối giao thương 1:1 tạo cơ hội để doanh nghiệp cập nhật kiến thức, tìm kiếm đối tác và nâng cao hiệu quả đầu tư. Đồng hành cùng triển lãm, DrinkTech Vietnam 2026 tập trung giới thiệu công nghệ sản xuất đồ uống hiện đại, bao bì thông minh và các giải pháp nâng cao hiệu suất ngành.

Triển lãm dự kiến đón hơn 8.000 khách tham quan thương mại, quy tụ các doanh nghiệp sản xuất, nhà cung ứng.

Cùng đó, triển lãm MTA Hanoi 2026 với thông điệp “Rise to Precision – Vươn tầm chính xác” giới thiệu các công nghệ gia công CNC, cơ khí chính xác, dụng cụ cắt gọt, đo lường, kiểm soát chất lượng và tự động hóa.

Triển lãm còn tổ chức chương trình kết nối giao thương Speed Matching, chương trình Factory Champion dành cho đại diện các nhà máy và chuỗi hội thảo về nhà máy thông minh, trí tuệ nhân tạo trong công nghiệp, phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực cơ khí và ứng dụng năng lượng sạch. Các hoạt động góp phần thúc đẩy đổi mới công nghệ, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam với đối tác quốc tế và nâng cao khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Với chủ đề “Thúc đẩy Ngành Điện tử Việt Nam Tiến vào Kỷ nguyên mới”, SemiTronics Vietnam 2026 quy tụ 100 thương hiệu đến từ 5 quốc gia và vùng lãnh thổ, giới thiệu các giải pháp về thiết bị, vật liệu, linh kiện, đóng gói, kiểm thử bán dẫn và dịch vụ hỗ trợ đầu tư. Trong khuôn khổ triển lãm, Hội nghị SEMICONNECT Vietnam 2026 tập trung vào vật liệu bán dẫn, cập nhật xu hướng công nghệ và cơ hội đầu tư; chương trình kết nối giao thương cùng các chuyến tham quan Khu công nghiệp DEEP C và USI Vietnam giúp doanh nghiệp tìm hiểu thực tế về hạ tầng, môi trường đầu tư và năng lực sản xuất. Qua đó, triển lãm góp phần mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển hệ sinh thái điện tử – bán dẫn tại Việt Nam.