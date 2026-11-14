Khai mạc Chung kết toàn quốc Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trong học sinh

Dự khai mạc hội thi có đại diện lãnh đạo một số cục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, các tỉnh, thành có thí sinh tham gia chung kết.

Các đại biểu dự khai mạc hội thi.

Hội thi có 30 thí sinh được tuyển chọn từ các địa phương trên cả nước tham dự, trong đó có 15 học sinh trung học cơ sở và 15 học sinh trung học phổ thông.

Thành phố Bắc Ninh có 4 học sinh tham gia gồm: Nguyễn Thị Diễm Quỳnh, lớp 9A1, Trường Trung học cơ sở Tiền An; Lưu Gia Bảo, lớp 9A4, Trường Trung học cơ sở Suối Hoa; Hoàng Nguyên Vũ, lớp 10A10, Trường Trung học phổ thông Thái Thuận và Đàm Phương Nam Hải, lớp 10 Anh, Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh.

Đây là lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy dành cho học sinh phổ thông ở quy mô toàn quốc. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức pháp luật, hình thành kỹ năng tự bảo vệ và phát huy vai trò chủ động của học sinh trong phòng ngừa ma túy, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) nhấn mạnh, ma túy không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe con người, hạnh phúc gia đình mà còn ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước. Hiện nay, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, khó nhận diện. Các loại ma túy mới, chất gây nghiện, chất hướng thần cùng những hình thức lôi kéo, dụ dỗ thông qua không gian mạng đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác phòng ngừa, nhất là trong môi trường học đường.

Đồng chí Trần Văn Đạt phát biểu khai mạc hội thi.

Theo đồng chí Trần Văn Đạt, học sinh phổ thông đang ở lứa tuổi hình thành nhân cách, phát triển nhận thức và hoàn thiện kỹ năng sống, dễ chịu tác động từ môi trường xung quanh, tâm lý tò mò, ảnh hưởng của bạn bè và mạng xã hội. Vì vậy, trang bị kiến thức pháp luật, khả năng nhận diện nguy cơ, kỹ năng tự bảo vệ và bản lĩnh trước những cám dỗ liên quan đến ma túy là yêu cầu cấp thiết. Công tác phòng, chống ma túy cần bắt đầu từ giáo dục, nâng cao nhận thức và xây dựng ý thức tự giác trong mỗi học sinh.

Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa ngành giáo dục và lực lượng công an trong công tác này. Trong đó, nhà trường giữ vai trò trực tiếp giáo dục, định hướng nhận thức, hành vi, lối sống; lực lượng công an là nòng cốt trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy. Sự phối hợp giữa hai ngành nhằm gắn giáo dục pháp luật với thực tiễn cuộc sống, kết hợp trang bị kiến thức với hình thành kỹ năng, thái độ và hành vi tích cực cho học sinh.

Thí sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh, lớp 9A1, Trường Trung học cơ sở Tiền An tham gia phần thi hùng biện.

Tại vòng chung kết, các thí sinh của hai nhóm cấp học trải qua 2 phần thi. Ở phần thứ nhất, mỗi thí sinh giới thiệu bản thân, nhà trường và thông điệp phòng, chống ma túy trong thời gian tối đa 5 phút. Phần thi thứ hai là hùng biện theo chủ đề phù hợp với cấp học và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo, thời gian tối đa 15 phút.

Đối với nhóm trung học cơ sở, nội dung thi tập trung vào khả năng nhận diện những nguy cơ liên quan đến ma túy trong trường học, ngoài xã hội và trên môi trường mạng; tìm hiểu quy định pháp luật cơ bản, tác hại của ma túy và trách nhiệm của học sinh. Các thí sinh cần thể hiện kỹ năng từ chối, rời khỏi tình huống nguy hiểm, không nhận hoặc giữ hộ đồ vật không rõ nguồn gốc, biết tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp nguy cơ; đồng thời đề xuất thông điệp, sáng kiến xây dựng trường học an toàn, không có ma túy.

Học sinh tham quan khu vực triển lãm tranh về phòng, chống ma túy.

Với nhóm trung học phổ thông, yêu cầu được nâng cao theo hướng phân tích, vận dụng kiến thức pháp luật và đánh giá hậu quả của các hành vi vi phạm. Thí sinh tập trung làm rõ trách nhiệm pháp lý đối với hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy; nhận diện những phương thức, thủ đoạn lôi kéo mới, phân tích hệ lụy đối với sức khỏe, học tập, tương lai nghề nghiệp và xã hội. Qua phần hùng biện, các em thể hiện khả năng xử lý tình huống, đưa ra quyết định phù hợp và đề xuất giải pháp, sáng kiến phòng ngừa ma túy trong học đường.

Hội thi không chỉ là sân chơi để học sinh giao lưu, học hỏi mà còn góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Thông qua các phần thi, học sinh được chủ động trao đổi, thảo luận, giải quyết tình huống, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Từ đó hiểu rõ hơn những quy định pháp luật, tác hại của ma túy và trách nhiệm của bản thân. Mục tiêu quan trọng là chuyển hóa kiến thức pháp luật thành nhận thức, thái độ và hành động cụ thể, giúp mỗi học sinh biết bảo vệ mình, bạn bè, gia đình và cộng đồng.

Một tiết mục văn nghệ tại hội thi.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải ở hai nhóm thí sinh: Nhóm trung học cơ sở có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 9 giải Khuyến khích; nhóm trung học phổ thông có 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba và 9 giải Khuyến khích.

Học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, giải Khuyến khích được cấp Giấy chứng nhận đoạt giải của Bộ.

Thông qua hội thi, Ban Tổ chức kỳ vọng mỗi học sinh tham dự sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa kiến thức và ý thức phòng, chống ma túy trong nhà trường, gia đình và xã hội. Đây cũng là hoạt động cụ thể triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, không có ma túy.

Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải hội thi được tổ chức ngày 15/11 tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh.