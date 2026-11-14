Khai mạc Chung kết Hội thi tìm hiểu pháp luật phòng, chống ma tuý dành cho học sinh

Tham dự buổi lễ khai mạc Chung kết Hội thi có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ GD-ĐT, Bộ Công an, các sở GD-ĐT, cơ sở giáo dục cùng các thầy, cô giáo, học sinh và phụ huynh.

Đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và quyết tâm của hai Bộ trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống ma túy cho thế hệ trẻ; đồng thời góp phần triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy giai đoạn 2026 - 2030.

Nhiều hình thức lôi kéo, dụ dỗ học sinh thông qua mạng xã hội

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD-ĐT) Trần Văn Đạt cho biết: Ma túy là hiểm họa đối với sức khỏe con người, hạnh phúc gia đình, trật tự, an toàn xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước. Tệ nạn ma túy không chỉ để lại những hậu quả nặng nề đối với người sử dụng mà còn kéo theo nhiều hệ lụy về kinh tế, xã hội, an ninh, trật tự và chất lượng nguồn nhân lực của quốc gia.

Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục có những diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, khó nhận diện. Các loại ma túy mới, chất gây nghiện, chất hướng thần cùng những hình thức lôi kéo, dụ dỗ thông qua mạng xã hội và không gian mạng đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác phòng ngừa, nhất là trong môi trường học đường.

Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD-ĐT) Trần Văn Đạt phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ngọc Anh

Theo Phó Vụ trưởng Trần Văn Đạt, học sinh phổ thông đang ở lứa tuổi hình thành nhân cách, phát triển nhận thức và hoàn thiện kỹ năng sống. Đây cũng là giai đoạn các em dễ bị tác động bởi môi trường xung quanh, bởi sự tò mò, tâm lý muốn khám phá và những ảnh hưởng từ bạn bè, mạng xã hội. Vì vậy, trang bị cho học sinh kiến thức pháp luật, khả năng nhận diện nguy cơ, kỹ năng tự bảo vệ và bản lĩnh trước những cám dỗ có liên quan đến ma túy là yêu cầu hết sức cấp thiết.

“Chúng ta cần nhận thức sâu sắc rằng, phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy mà quan trọng hơn phải bắt đầu từ công tác phòng ngừa, giáo dục, nâng cao nhận thức và xây dựng ý thức tự giác trong mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ”, Phó Vụ trưởng nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Ngọc Anh

Theo Phó Vụ trưởng Trần Văn Đạt, Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy giai đoạn 2026 - 2030 đặt ra yêu cầu huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa từ sớm, từ xa có vai trò đặc biệt quan trọng.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, ngành Giáo dục có vai trò quan trọng trong việc hình thành nhận thức, bồi dưỡng nhân cách, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và trang bị kỹ năng sống cho học sinh. Nhà trường không chỉ là nơi truyền thụ tri thức mà còn phải thực sự là môi trường an toàn, lành mạnh, nơi mỗi học sinh được bảo vệ, được trang bị năng lực cần thiết để chủ động phòng tránh những nguy cơ tiêu cực từ xã hội.

Trong công tác này, sự phối hợp giữa ngành Giáo dục và lực lượng Công an có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nếu nhà trường là nơi trực tiếp giáo dục, định hướng nhận thức, hành vi và lối sống cho học sinh thì lực lượng Công an là một trong những lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy.

Sự phối hợp giữa Bộ GD-ĐT và Bộ Công an trong tổ chức Hội thi thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành và quyết tâm chung trong việc đưa công tác phòng, chống ma túy đến gần hơn với học sinh; gắn giáo dục pháp luật với thực tiễn cuộc sống; kết hợp giữa trang bị kiến thức với hình thành kỹ năng, thái độ và hành vi tích cực.

Nâng cao kỹ năng phòng tránh, kỹ năng từ chối và khả năng tự bảo vệ cho học sinh.

Năm 2026 là lần đầu tiên Bộ GD-ĐT tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy dành cho học sinh phổ thông ở quy mô toàn quốc. Đây là một dấu mốc có ý nghĩa đối với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong ngành Giáo dục, đồng thời là hoạt động cụ thể góp phần triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy giai đoạn 2026 - 2030.

Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều, các em học sinh được trực tiếp tham gia, trao đổi, thảo luận, giải quyết các tình huống. Ảnh: Ngọc Anh

Chia sẻ tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Vinh Thanh cho rằng, những thành quả giáo dục của các em học sinh, nhà trường cần được bảo vệ trong một môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không có ma túy. Hội thi là sân chơi thiết thực giúp các em nhận diện nguy cơ, hiểu biết pháp luật và rèn luyện kỹ năng tự bảo vệ. Mong rằng qua Hội thi, mỗi em học sinh sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa thông điệp "Học sinh chung tay hành động vì một trường học an toàn, không ma túy".

Được phát động từ ngày 31/8/2026, với hai vòng thi cấp tỉnh và cấp toàn quốc, Bộ GD-ĐT kỳ vọng Hội thi không chỉ dừng lại ở một hoạt động thi đua, giao lưu, học hỏi mà sẽ tạo ra sức lan tỏa rộng rãi, trở thành động lực thúc đẩy phong trào tìm hiểu pháp luật, giáo dục kỹ năng phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục trên cả nước.

Hội thi góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều, các em học sinh được trực tiếp tham gia, trao đổi, thảo luận, giải quyết các tình huống và vận dụng kiến thức vào thực tiễn thông qua những phần thi sinh động, hấp dẫn.

Thông qua Hội thi, các em có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; nhận diện các loại ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần; hiểu rõ tác hại và hậu quả pháp lý của các hành vi vi phạm; đồng thời nâng cao kỹ năng phòng tránh, kỹ năng từ chối và khả năng tự bảo vệ trước những lời dụ dỗ, lôi kéo.