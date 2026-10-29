Khai mạc Chợ phiên - Chợ số xã Hòa An năm 2026

Dự chương trình có lãnh đạo xã Hòa An, đại diện các xã lân cận cùng đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài xã.

Đại biểu cắt băng khai mạc Chợ phiên - Chợ số xã Hòa An.

Chợ phiên thu hút 15 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các nông sản đặc trưng của người dân địa phương sản xuất. Điểm nổi bật của hoạt động là việc kết hợp không gian chợ quê truyền thống với công nghệ hiện đại. Các sản phẩm cùng không gian phiên chợ được livestream phát sóng trực tiếp trên nền tảng số của xã, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo người dân và khách hàng trực tuyến.

Đại biểu tham quan gian hàng.

Hoạt động nhằm quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, từng bước xây dựng Chợ phiên - Chợ số xã Hòa An trở thành điểm giao thương thường xuyên, tiến tới hình thành chợ truyền thống của địa phương. Việc kết hợp phương thức bán hàng trực tiếp và trực tuyến không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển thương mại - dịch vụ mà còn hướng tới hình thành một sản phẩm kinh tế - văn hóa đặc trưng của xã Hòa An.

Trong khuôn khổ chương trình khai mạc cũng đã diễn ra các hoạt động giao lưu văn nghệ sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân địa phương.